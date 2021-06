Dramatický seriál Operace Buffalo na Epic Drama

16.06.2021 09:35

DNES!

To, co se v 50. letech 20. století odehrávalo v Austrálii, šlo tehdy trochu mimo nás. Jenže překvapivě o tom dodnes příliš neví ani samotní Australané. Padesátá léta byla nechvalně proslulá tzv. studenou válkou mezi Západem a Východem a paranoiou na obou stranách barikády.

Právě v tomto časoprostoru se odehrává děj seriálu Operace Buffalo. Britové se v té době rozhodli, že kdesi v zapadákově jižní Austrálie provedou jaderné testy.

Už tato samotná zápletka je brilantním námětem na seriál, ale tohle drama se samozřejmě netočí jen kolem nějaké atomové bomby. Co by to bylo za dílo bez konkrétních lidských osudů. Tentokrát jde hlavně o posádku vojenské základny Maralinga, kde se staví přítel proti příteli, partner proti partnerovi, a potažmo i vláda proti svým lidem.

▲ Operace Buffalo (foto: Viasat)

Seriál je inspirovaný skutečnými událostmi a od první minuty vám nedovolí vstát ze židle. Unikátní přitom je, že se v něm vyskytuje celkem 92 mluvicích postav, tedy herců, kteří zde mají minimálně jednu větu. Hlavním hrdinou je major Leo Carmichael, jehož úkolem je vést výstavbu atomových testovacích věží na základně Maralinga. Jeho nadřízeným je generál „mrzout“ Crankford, který sám není s testováním ztotožněný. Mimo jiné chce rozbít argumenty oficiální propagandy, která tvrdí, že v oblasti nejsou žádní domorodci, tím, že se nějaké vydá hledat. A důležitou hrdinkou Operace Buffalo je i Eva Lloyd-Georgeová, meteoroložka vyslaná do pouště tajnými službami, aby zjistila, kdo ze základny vynáší utajované informace.

Šestidílný seriál Operace Buffalo je dílem jediného muže, režiséra a scénáristy v jedné osobě Petera Duncana, který se nechal slyšet, že mimo tématu vyzbrojování a studené války ho na celém projektu nejvíce fascinovali špioni. Svůj obdiv ke špionům zdědil po své matce. Dále jej zaujala komplikovanost celého příběhu, kterou postupně rozplétal při psaní scénáře. Armádu, politiky, špiony a v neposlední řadě i domorodé Aborigince celá situace velice ovlivnila, ač jde o poměrně neviditelnou jizvu na tváři moderní Austrálie.

▲ Operace Buffalo (foto: Viasat)

Duncan svůj příběh pojal jednoduše jako klasické drama jednoho pracoviště, které se jen tak náhodou točí okolo atomových bomb. Ale vlastně by se mohlo odehrávat kdekoliv jinde. Hlavním námětem totiž není atomová bomba, ale strach ze zrady a nedůvěra mezi lidmi. A právě to by mělo být varováním i pro nás.

Velkolepý šestidílný dramatický seriál Operace Buffalo, natočený v australské produkci roku 2019, si můžete pustit premiérově od čtvrtka 17. června ve 21:00 na kanále Epic Drama.

zdroj: Viasat