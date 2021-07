TVP chystá kanály TVP Teen a TVP World

26.07.2021 19:53

DNES!

Nabídka programů polského veřejnoprávního vysílatele TVP (Telewizja Polska) by se mohla rozšířit o další tématické programy. Projekt TVP na roky 2020 až 2024 se zmiňuje o stanici TVP Teen.

Jak název stanice naznačuje, mělo by se jednat o program cílený především na děti a mládež ve věku od 10 do 16 let.

Hlavním cílem TVP Teen je plnit funkci vzdělávání a zábavy pro starší děti a mládež a také v rámci služby provázaného s online službou. Vysílání by mělo přinést důvěryhodný a bezpečný prostor pro starší děti a mladé diváky a poskytnout jim lineární a nelineární přístup k obsahu bez nadměrného násilí, aby podporovalo respekt k ostatním, sociální citlivost, kreativitu a odpovědnost.

Mezi hlavní žánry TVP Teen mají patřit: vzdělávací pořady poznávacího charakteru, animované filmy a seriály, hrané filmy a seriály pro děti a mládež.

Pořady se specializovaným obsahem by měly zaplnit nejméně 78 procent vysílacího času týdně v čase od 6 do 23 hodin, z toho vzdělávací pořady 73% (poznávací pořady, dramatika, dokumenty, animované seriály a filmy), zábavní pořady s 5% podílem ve vysílacím prostoru (koncerty, festivaly, umělecké pořady, magazíny, seriály a hrané filmy). Program by se měl vysílat nejméně 17 hodin denně.

Vznik TVP Teen provozovatel odůvodňuje o naplnění zásady univerzálnosti, tj. nabízet programy a další služby veřejnoprávních médií celé společnosti a jejím jednotlivým částem.

Spuštění TVP Teen by zaplnilo mezeru v současné nabídce TVP, v níž chybí program striktně určený pro věkovou skupinu 10 až 16 let, což by zároveň umožnilo pokračovat v nabídce obsahu veřejnoprávního vysílatele vyrůstajícím divákům TVP ABC.

Náklady na spuštění stanice budou činit 15,323 mln zlotých v roce 2022 a v letech 2023 a 2024 po 20 mln zlotých. Je těžké říci, kdy TVP Teen začne vysílat, neboť v řádku "náklady na distribuci programu" jsou v letech 2022 až 2024 uvádí sumu nula zlotých.

Ve věkové skupině 10 až 15 let klesl průměrný čas strávený sledováním televize o 25 procent ve srovnání s rokem 2015. Spotřeba televize v této skupině jednoznačně klesá a mladí diváci tráví stále více času online. Přesto jim televize zabírá více času než internet. Vzhledem k probíhajícím změnám ve způsobu konzumace médií mladými diváky je důležité, aby nabídka určená této skupině byla dostupná jak v tradiční televizi, tak i online. Proto se navrhuje, aby byla stanice TVP Teen zařazena do nabídky kabelových a satelitních platforem a jiných telekomunikačních sítí. Program by měl vysílat i prostřednictvím pozemního vysílání a rozšířit nabídku stanic TVP.

TVP chce v roce 2022 spustit další tématické kanály - TVP Nauka a TVP Muzyka.

Již 1. října 2021 bude transformován program Poland In na TVP World.

zdroj: satkurier.pl + press.pl