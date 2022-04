Události v ukrajinštině na ČT24 také na freeSATu

04.04.2022 19:04

DNES!

Zákazníci freeSATu mohou sledovat rozšířený zpravodajský servis veřejnoprávní České televize (ČT). Zpravodajský kanál ČT24 HD je nyní na freeSATu dostupný s volitelnou audio stopou, která v době vysílání hlavní zpravodajské relace Události nabízí zprávy v ukrajinštině.

ČT zareagoval na příliv Ukrajinců do České republiky a divákům nejdříve na webu a přes červené tlačítko (HbbTV) nabídla překlad své zpravodajské relace Události do ukrajinštiny. V další fázi rozvoje služeb veřejnoprávního média se Události ČT v ukrajinštině objevily v klasickém éteru a to jak v pozemním vysílání (DVB-T2 multiplex 21), tak i na satelitu Astra 3B, kde vysílání mohou sledovat jak diváci FTA programů, tak i klienti satelitní platformy Skylink.

▲ Grafika hlavní zpravodajské relace ČT Události (foto: vysílání ČT24)

Nově mohou hlavní zprávy ČT24 sledovat v ukrajinském jazyce i zákazníci satelitní služby freeSAT. Je nutné změnit audio stopu na originální (qaa).

technické parametry - ČT24 HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 12,207 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK