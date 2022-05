Sky UK prodlužuje smlouvu na SD, HD a 4K vysílání na Astře

03.05.2022 12:31

DNES!

Programová nabídka britské satelitní pay-tv platformy Sky UK se bude i v dalších letech vysílat přes satelitní systém Astra. Operátor zmíněné služby podepsal se satelitním operátorem SES (Astra) víceleté smlouvy.

Uzavřené kontrakty umožní šířit SD, HD a 4K programy divákům Sky UK ve Velké Británii a Irsku. Přední poskytovatel placené televize prodloužil několik smluv na transpondéry se společností SES v hodnotě přibližně 84 milionů eur, které navazují na kapacitní dohodu v hodnotě 90 milionů eur podepsanou mezi oběma společnostmi v roce 2021 s dobou trvání smluv až do konce roku 2028.

▲ Rodina u televizní obrazovky (foto: SES Astra)

Díky tomuto obnovení bude Sky UK nadále využívat kapacitu v Ku pásmu v hlavním sousedství společnosti SES na 28,2/28,5°E, aby svým předplatitelům poskytovala televizní kanály ve standardním rozlišení (SD), vysokém rozlišení (HD) a ultra vysokém rozlišení (UHD).

28,2/28,5 stupňů východně je jednou z hlavních televizních oblastí společnosti SES, která dosahuje k více než 18 milionům televizních domácností ve Spojeném království a Irsku.

" Se společností SES máme silné a dlouhodobé partnerství a jsme rádi, že ho touto dohodou můžeme dále rozšířit. Satelitní vysílání je základem našeho televizního podnikání a bude hrát důležitou roli i v budoucnosti ," řekl Patrick Behar, obchodní ředitel společnosti Sky.