Eurovize poprvé i přes 5G Broadcast

10.05.2022 17:22

Pěvecká soutěž Eurovize (Eurovision Song Contest, ESC) již dnes vstupuje do semifinále. Šestašedesátý ročník nabídne výběr z nejlepších interpretů, včetně českého zástupce, skupiny We Are Domi.

Soutěž bude tentokrát zajímavá i z technického pohledu. Vysílání ESC totiž bude zkušebně přenášeno na mobilní zařízení prostřednictvím vysílacího standardu 5G Broadcast a to prostřednictvím Rai v Turíně, ORS/ORF ve Vídni, France Télévisions v Paříži a SWR/ARD ve Stuttgartu. Testy 5G Broadcast ukáží, jak by mohl živý obsah se efektivně šířit k masovému publiku prostřednictvím sítí páté generace (5G).

ESC je největší živý hudební festival na světě. Poskytuje tak ideální podmínky a příležitost k provedení testů v 5G. Tato technologie je navržena tak, aby poskytla pokrytí a obsah vysílání do každého mobilního zařízení s využitím stávajících digitálních pozemních televizních sítí. Velkou předností 5G Broadcast je efektivita přenosu obsahu. Jeden živý stream je poskytován na všechna zařízení. Nehrozí tak přetížení sítě v době vysokého požadavku na televizní signál.

S 5G Broadcast se mohou na vlastní oči seznámit diváci a novináři v centru Turína, které hostí letošní ročník Eurovize.

Na testech 5G Broadcast se podílí společnost Rohde & Schwarz, světový lídr v oblasti vysílací techniky a mediálních technologií, Qualcomm Technologies, Inc, motor zavádění a rozšiřování 5G a Ateme, světový lídr v oblasti video komprese, dodávání a streamování video obsahu.

Testy 5G Broadcast probíhají na bázi 3GPP Rel-16 v režimu ROM (Receive-Only Mode), volně ( FTA) a bez nutnosti použití SIM karty. Zkušební vysílání v 5G Broadcast probíhá také v České republice - konkrétně v Praze a okolí. Nejsou zde přenosy z ESC.