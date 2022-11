Seriál Všechno, co jsme nestihli na Skylink 7

11.11.2022 12:29

DNES!

Stanice Skylink 7 si pro diváky připravila nový francouzský seriál Všechno, co jsme nestihli. V hlavní roli komediálního dramatu se představí legendární Jean Reno. Všechno, co jsme nestihli budeme vysílat od 17. listopadu každý čtvrtek ve 20:15 hodin na programu Skylink 7.

Devítidílný seriál vypráví příběh o pochroumaném vztahu otce a dcery. Mají jen sedm dní, aby našli její dávnou lásku a vztah mezi sebou napravili. Smrt si totiž nevybírá a nikdo nechce litovat toho, co všechno nestihl.

▲ Všechno, co jsme nestihli (foto: M7 Group)

Seriál byl natočen podle knižního bestselleru All Those Things We Never Said spisovatele Marca Levyho. Hrají: Jean Reno, Alexandra Maria Lara, Alex Brendemühl.