Skylink: Seriály, filmy a pohádky celý prosinec pro všechny diváky

29.11.2022 11:46

DNES!

V nadcházejících dnech a týdnech mohou zákazníci česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink, operátora M7 Group, člena CANAL+, sledovat vybrané programy bez ohledu na to, zda je mají předplacené.

Tzv. volné vysílání vybraných programů platformy Skylink bude probíhat od středy 30.11.2022 do úterý 3.1.2023. V tomto období budou pro všechny zákazníky operátora k dispozici pět programů - AMC, Minimax, AXN White, AXN Black a CANAL+ Domo HD.

▲ Televizní divák Skylinku (foto: M7 Group)

AMC nabídne divákům vyvrcholení závěrečné řady oblíbeného seriálu Better Call Saul, ale připraven je i předvánoční maraton trilogie Hunger Games. Pro malé rošťáky jsou nachystány animované pohádky jako Barbie: Ve hvězdách nebo nový seriál z dílny Dreamworks Madagascar: A Little Wild a to vše na Minimaxu.

Na stanici AXN Black čeká diváky od 6. prosince hororová série Do temnoty a na AXN White zase od 24. 12. maraton řeckého dramatického seriálu Brousko.

Pátým programem volného vysílání je lifestylový program CANAL+ Domo. Ten nabídne nejužitečnější tipy a triky pro všechny opraváře, domácí kutily i kuchaře, a to od začátečníků až po profíky.

Stanice AMC, Minimax a CANAL+ Domo jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku. Vybrané pořady z AXN jsou ke zhlédnutí ve videotéce.

technické parametry - AMC:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FastScan pozice: 86

technické parametry - Minimax:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 12,110 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FastScan pozice: 162

technické parametry - AXN White, AXN Black:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FastScan pozice: 91, 90

technické parametry - CANAL+ Domo HD:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FastScan pozice: 25