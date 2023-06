Na Sychrově se natáčí vánoční pohádka ČT Klíč svatého Petra

19.06.2023 12:39

Příběh o jedné krádeži, do princezny zamilovaném vodníkovi a protřelé dvojici kancléřů se právě v těchto dnech odehrává na zámku Sychrov. Ten si pro natáčení nové vánoční pohádky České televize vybral štáb režiséra Karla Janáka.

Kromě Sychrova si v příběhu Klíč svatého Petra zahrají také hrad Zvíkov, městská památková rezervace ve Slavonicích a ateliéry na Kavčích horách. Pětadvacetidenní natáčení skončí první červencový týden. Premiéru bude mít pohádka podle scénáře Petra Hudského v letošním vánočním programu.

▲ Natáčení vánoční pohádky Klíč svatého Petra. Na snímku David Novotný, Sabina Remundová, Petr Nárožný (foto: Pavla Černá)

Karel Janák pro Českou televizi natočil již několik pohádek, postavu vodníka má ale v příběhu poprvé. „ Režisér mi roli nabízel s otázkou, jestli mi nevadí mít otevřené oči pod vodou. Hned mi bylo jasné, co mě čeká. Hraji asi tři sta let starého vodníka, který se poprvé zamiluje, a to tak intenzivně, že si vůbec neuvědomuje, že nemůže žít na suchu a jeho vyvolená zase pod vodou ,“ říká Lukáš Příkazký o své roli, ve které se uchází o ruku princezny. A není jediný. O princeznu v podání Sáry Korbelové má zájem také Filip Březina coby Tobiáš: „ Dlouho jsem odmítal chodit na castingy na pohádky. Až nedávno jsem názor změnil a uvědomil jsem si, že chci patřit do klubu herců, kteří si zahráli ve vánoční pohádce .“

„ Na scénáři pro Klíč svatého Petra se mi líbí, jak skvěle kombinuje klasické pohádkové postavy, jako jsou vodník, zlí rádcové nebo princezna s méně obvyklými charaktery. V našem případě se svatým Petrem a třemi hlavními hrdiny, zlodějem, podvodnicí a nevinným Tobiášem ,“ vyzdvihuje režisér Karel Janák. Ten je spolu se scenáristou Petrem Hudským podepsán rovněž pod příběhy Princezna a půl království či Korunní princ. Dá se ještě vůbec najít nové pohádkové téma? „ Cíleně pro inspiraci nikam nesahám, mnoho českých pohádek a legend samozřejmě znám. A hodně se zajímám o antickou mytologii. Vítězství dobra nad zlem ale je a pořád bude základem každé pohádky ,“ vysvětluje Petr Hudský.

▲ Natáčení vánoční pohádky Klíč svatého Petra. Na snímku Filip Březina, Mark Kristián Hochman, Berenika Kohoutová (foto: Pavla Černá)

„ Někteří lidé říkají, že pokud jde o pohádky, všechno už tu bylo. Jsem přesvědčená, že to není pravda, jen to dá mnohem více práce. Petr Hudský tentokrát přišel s originální zápletkou vystavěnou kolem ukradeného klíče od nebeské brány. Výjimečné je i herecké obsazení. Těším se na padouchy v podání Davida Novotného a Sabiny Remundové, na vodníka Lukáše Příkazkého, radost mám z návratu Petra Nárožného před kameru, a navíc v pohádkovém žánru ,“ vysvětluje kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová.

zdroj: ČT