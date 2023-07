Majiteli Skylinku rostou výnosy ve Francii i v zahraničí

28.07.2023 17:07

Za první polovinu roku 2023 činily příjmy Canal+ Group 2.959 milionů eur, což je o tři procenta více než ve srovnání s první polovinou roku 2022 (+2,3% při konstantní měně a perimetru). Všechny podniky skupiny rostly.

Příjmy z televizních operací v kontinentální Francii vzrostly o 1,7 procenta při konstantní měně a perimetru ve srovnání s první polovinou roku 2022.

Výnosy z mezinárodních operací vzrostly o 2,2% (+1,2% při konstantní měně a perimetru). K růstu výnosů pomohl především nárůst počtu abonentů. Společnost M7 Group, člen CANAL+, provozuje na českém a slovenském trhu satelitní a internetové televize Skylink, freeSAT, resp. Skylink Live TV a CANAL+.

▲ Logo CANAL+

Příjmy Studiocanal se výrazně zvýšily o 21,7 procenta (+16% při konstantní měně a perimetru) a to díky velmi úspěšným filmům v kinech a to jak ve Francii (více než 4 miliony návštěv "Alibi.com" a 1,2 milionu návštěvníků kin snímku "All You Faces") a mezinárodně (téměř 25 milionů AUD v pokladnách kin za film "John Wick 4" v Austrálii a téměř 3,8 milionu NZ na Novém Zélandu; 5,5 milionu liber v pokladních ve Velké Británii za film "Evil Dead Rise").

V první polovině roku 2023 zůstala ziskovost Canal+ Group stabilní ve srovnání s první polovinou roku 2022, s EBITA ve výši 337 milionů eur (mírný pokles o -1,5% při konstantní měně a perimetru).

Během první poloviny letošního roku CANAL+ dále rozvíjel své podnikání ve Francii a mezinárodně. Na konci dubna spustila CANAL+ Group streamovací platformu CANAL+ v České republice a na Slovensku s prémiovým obsahem. Nechybí ani stanice CANAL+, včetně anglické Premier League. Z dalších významných událostí jmenujme červnové oznámení společností CANAL+ Group a Warner Bros. Discovery vytvoření partnerství ve frankofonním Švýcarsku. Nabídky Canal+ Group na tomto území jsou nyní obohaceny o seriály HBO a výběr filmů a televizních pořadů Max Originals. Nové tituly budou vysílány přímo na programu CANAL+ a také na streamovací platformě myCANAL. V minulých dnech CANAL+ Group oznámil získání 12% podílu ve společnosti Viaplay Group, přední pay-tv v severských zemích. Vedle toho CANAL+ Group zvýšil svůj podíl v jihoafrické MultiChoice Group a drží 32,6% akcií.