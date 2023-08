19,2E: Just Fishing - nový kanál o rybolovu

31.08.2023 15:31

DNES!

Bezplatný ( FTA) kanál věnovaný rybolovu začal vysílat přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Operátor SES (Astra) začal šířit program s názvem Just Fishing.

Název stanice, jak již název napovídá, přináší pořady o rybolovu. Diváci se v pořadech dozví například fakta o lovu kaprů v různých ročních obdobích, jak se loví štiky ve Švédsku a řadu jiných zajímavostí a tipů.

▲ Just Fishing - záběr z příjmu stanice

Program Just Fishing je poskytován na kmitočtu 12,699 GHz s vertikální polarizací v MPEG-4 v SD rozlišení a je FTA. Ve stejném multiplexu jsou i další německé tématické programy věnované dokumentárním filmům a hudbě - konkrétně Crime Time, Just Cooking, Hip Trips, One Terra, Xplore a nově Just Fishing. Dále jsou v paketu šířeny hudební programy pod značkou Deluxe - jmenovitě Deluxe Rock, Deluxe Rap, Deluxe Dance by Kontor a Deluxe Flashback. Všechny programy jsou nekódované.

technické parametry - Just Fishing:

• Astra (19,2°E), freq. 12,699 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA