Reality show již dva roky na Prima SHOW

25.10.2023 11:35

2dny

To nejlepší z žánru reality přináší divákům již dva roky nejmladší kanál skupiny Prima. Prima SHOW odstartovala své vysílání 25. října 2021 a od té doby divákům naděluje akviziční pořady i vlastní tvorbu, jako LIKE HOUSE, Den jak sen, Hledá se Miss nebo LIKE HAF.

Letos na podzim vévodí obrazovkám reality show ze Spojených států, které dávají možnost nahlédnout pod pokličku vyhlášeného amerického snu.

Podzimnímu schématu kanálu letos vévodí hned čtyři reality show ze Spojených států. Zábavu i vzrušení nabízí v podvečery divačkám první z nich - show Tyhle šaty beru!

Diváci mohou sledovat také zábavní soutěžní reality show The Voice USA, kterou kanál nabízí v hlavním vysílacím čase a dočkala se již 24 sérií.

Amerika hledá topmodelku - nejúspěšnější a nejdéle vysílaná módní reality show v historii televize okupuje druhý prime time na Prima SHOW.

Svatba na první pohled USA je intimním experimentem, během kterého tým odborníků z přihlášených mužů a žen sestaví páry, jež se poprvé setkají až během svatebního obřadu u oltáře.

Ještě před koncem letošního roku se pak diváci na obrazovkách Prima SHOW mohou těšit na novinku. Po hledání těch nejkrásnějších můžu a žen bude totiž Amerika hledat návrháře. Absolutní fenomén nejen na televizní obrazovce, ale i na módní scéně už několik let okouzluje diváky z celého světa, a dokonce se stal odrazovým můstkem pro kariéru několika úspěšných návrhářů.

V každé řadě se diváci setkají s novými soutěžícími, kteří jsou více než připraveni realizovat své sny o vlastním byznyse. Každý z nich dostává jedinečnou příležitost získat tak vysokou výhru, že jim zaručeně změní život. Jenže nejdříve musí překonat těžké překážky a splnit náročné úkoly. Amerika hledá návrháře už od 10. prosince každý večer na Prima SHOW.

zdroj: FTV Prima