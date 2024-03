Deluxe Rock, Deluxe Dance či Just Cooking jen z nového TP

19.03.2024 10:12

Německé bezplatné hudební, dokumentární či seriálové kanály společnosti High View ukončily vysílání na starém kmitočtu na satelitním systému Astra na pozici 19,2°E. Programy je nyní možné sledovat už jen z nových vysílacích parametrů.

Pro příjem stanic je nutné provést nové vyhledávání, pokud již uživatel neučinil dříve. Stanice na nových parametrech vysílají od poloviny prosince loňského roku.

▲ Informace o přesunu programů na novou vysílací frekvenci

Změny parametrů se týkají programů Crime Time, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+, Xplore, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Louge, Deluxe Rap a Deluxe Rock.

Na původní frekvenci těchto stanic, na kmitočtu 12,699 GHz se nyní vysílá statická obrazovka s informacemi o nové vysílací frekvenci. Programy jsou nadále poskytovány zdarma ( FTA) ale jen v klasickém SD rozlišení (freq. 12,610 GHz). Lepší technickou kvalitu (HD) mohou využívat jen zákazníci placené německé služby HD+.

nové technické parametry - Crime Time, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+, Xplore, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Louge, Deluxe Rap, Deluxe Rock:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,610 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Crime Time, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+, Xplore, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Louge, Deluxe Rap, Deluxe Rock (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 1L (19,2°E), freq. 12,699 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA