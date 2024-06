ČT nabídne při ME v atletice možnost přepínat mezi disciplínami

06.06.2024 15:52

DNES!

Atletické mistrovství Evropy vypukne v pátek 7. června. Chybět u toho samozřejmě nebude šéfredaktor redakce sportu České televize Michal Dusík, který je na takových akcích osvědčenou stálicí. Po svém boku bude mít letos novou posilu, bývalou atletku Denisu Helceletovou.

Kromě toho slibuje vysílání ČT z Říma přenosy plné českých atletek a atletů. A letos navíc s technickou novinkou. Diváci dostanou příležitost vytvořit si na ČT sport Plus přenos dle vlastních preferencí.

„ Stejně jako v minulých letech nabídneme z mistrovství Evropy český přenos, který se soustředí především na naše atletky a atlety. To je možné díky tomu, že obrázky z Říma směřují v několika trasách na Kavčí hory, kde je režisér Jan Celner sestavuje do výsledného signálu, který je k vidění na obrazovkách. Letos navíc divákům nabídneme i tyto jednotlivé trasy, stejně jako při atletickém mistrovství světa. Sami si tak budou moci na ČT sport Plus vybrat, na co se chtějí soustředit ,“ říká výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

▲ Šéfredaktor sportu ČT Michal Dusík a Denisa Helceletová (foto: Česká televize)

V televizním vysílání bude k vidění hotový přenos. Na ČT sport Plus si k tomu mohou příznivci atletiky pustit to, co je zrovna zajímá. „ Divák tak může na webu, v mobilní aplikaci či v televizi prostřednictvím HbbTV, tedy přes červené tlačítko, sledovat třeba celou soutěž oštěpařů či vrh koulí, prostě libovolnou technickou disciplínu. Fanoušci tak mají skvělou příležitost vidět všechny pokusy svého favorita ,“ vysvětluje šéfredaktor redakce sportu České televize Michal Dusík.

Účast českých atletů bude na letošním mistrovství Evropy v Římě vysoká. „ V některé dny budeme mít v dopoledních kvalifikacích vždy někoho z českých atletek či atletů. To je úžasné a my budeme pečlivě sledovat jednotlivé soutěže, aby fanoušci viděli vše podstatné ,“ slibuje oblíbený komentátor.

Ochuzeni pak sledující nebudou ani o zajímavá čísla a další informace. „ Na všech platformách se budeme snažit nabízet statistiky, dlouhodobé tabulky, letošní výsledky a podobný servis. Na atletice je krásné to, že si ji může užít divák, který ji sleduje jako celek, i ten, který se rád rochní ve statistikách. Nebo si může užít pohledy do zákulisí a postřehy od naší nové expertky Denisy Helceletové a na ty se já hrozně těším ,“ pokračuje Michal Dusík.

Z účasti přímo v centru dění se raduje i Denisa Helceletová: „ Kdyby se mi navíc podařilo spolukomentovat závod, kterého se účastní můj manžel, byla by to pro mě pecka .“

Denisa Helceletová je evropskou šampionkou a závodnicí, která začínala ve víceboji, jemuž se věnuje i její manžel Adam Sebastian Helcelet. „ Denisa má medaili z dálky i ze čtvrtky překážek, takže je to přesně ten typ, který má co říct jak k technickým disciplínám, tak k běhům. A pořád má blízko i k těm aktuálním atletkám, atletům a českému týmu, takže věřím, že se dozvíme spoustu zajímavých věcí ,“ dodává šéfredaktor redakce sportu České televize.

zdroj: ČT