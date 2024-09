Výluky vysílačů Mikulov a Ostrava

02.09.2024 09:58

DNES!

V tomto týdnu proběhnou dvě plánované odstávky terestrických vysílačů. V úterý se odmlčí vysílač Mikulov - Děvín a o dva dny později vysílání ze stanoviště Ostrava - Hošťálkovice.

Nejbližší výluka vysílačů je naplánována na 3. září 2024, kdy dojde k dočasnému vypnutí televizního a rozhlasového vysílání z lokality Děvín. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z daného stanoviště možné naladit DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a ani multiplex 22 a multiplex 23 s kanály privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude z Děvína dostupné vysílání DAB sítě Českého rozhlasu.

Ve čtvrtek 5.9.2.2024 od 6:00 do 15:00 hodin se odmlčí vysílač Ostrava - Hošťálkovice a s to s programy celoplošných Vysílacích sítí 21, 22 a 23. Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin z daného vysílače posluchači nenaladí ani VKV/FM stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Ostrava, Rádio Impuls, Rádio Frekvence 1, Hitrádio Orion, Blaník Ostrava a DAB síť ČRo a regionální DAB síť s programy privátních stanic.

Důvodem pro výluky vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.