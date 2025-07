Warner TV láká na páteční letní filmové hity

25.07.2025 13:49

DNES!

Zábavní kanál Warner TV, společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), přinese po pět srpnových pátečních večerů letní filmové hity natočené v letech 1987 až 2009.

Hned první srpnový pátek (1.8.2025) Warner TV v hlavním vysílacím čase (od 20:00 hodin) odvysílá akční komedii Speed racer (2008). O týden později to bude romantický film Prosincoví kluci (December Boys, 2007). Na 15. srpna přichystala stanice komedii Joe kontra sopka (Joe Versus the Volcano, 1990). Ve stejný čas o týden později to bude romantická komedie Až tak moc tě nežere (He's Just Not That Into You, 2009). A na poslední srpnový páteční večer plánuje provozovatel komediální horror Ztracení chlapci (The Lost Boys, 1987).

Vedle pátečních filmových hitů nabídne česká verze stanice Warner TV i zajímavé pořady v další srpnové dny. Například v sobotu po 22. hodině to bude kolekce filmů s podtitulem Bezesné noci. Půjde o filmy s velkou dávkou napětí, krimi. Dne 2. srpna odvysílá kriminální thriller Bílá smrt (Whiteout, 2009), o dalších sobotách to budou postupně tyto filmy: akční horor Zhasni a zemřeš (Lights Out, 2016), akční thriller 15 minut (15 minutes, 2001), thriller Ripleyho hra (Ripley's game, 2003) a krimi film Anděl smrti (Fallen, 1998).

Pokud vás zajímají paranormální jevy, potěší vás cyklus Paranormální dobrodružství, které Warner TV bude vysílat během srpna každý čtvrtek po 22. hodině. Půjde o tituly Lovci duchů, Odtajněné paranormální aktivity, Setkání s mimozemšťany: Fakta, nebo fikce, Pomoc! Můj dům je prokletý, Strašidelná města a Sami s duchy.