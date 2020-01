Votice bez DVB-T multiplexu 2. Odstartoval nový mux 22

včera

Vysílač MUX21 MUX22 MUX23 Praha - Žižkov K26 K40 K23 Praha - Cukrák K26 K40 K23 Votice - Mezivrata K26 K40 -

Na vysílači Votice - Mezivrata došlo ve středu 22. ledna 2020 minutu před půlnocí k ukončení starýchmultiplexů 2 a 3. Ze stejného vysílače byl dnes zprovozněn nový multiplexy 22 vysílaný v DVB-T2/HEVC.V souladu s plánem došlo ve středu ve 23:59 hodin k vypnutí multiplexu 2 (K41) s komerčními programy televizních skupin Nova, Prima, Barrandov.Po nezbytně nutné technické výluce byla dnes uvedena do provozu nová vysílací síť 22, která již pracuje v nové generaci pozemního vysílání v DVB-T2. Programy se vysílají v kodeku HEVC (H.265). Pro příjem je proto nutný novější televizor nebo set top box s podporou DVB-T2 a HEVC.Po vysílačích Praha - Žižkov/Mahlerovy sady a Praha - Cukrák jsou Votice - Mezivrata dalším vysílačem, který divákům přestal poskytovat programy multiplexu 2 v původním standardu DVB-T. Nyní vysílač Votice nabízí dvě finální vysílací sítě 22 a také 21, která byla spuštěna dříve.Vysílač Votice funguje v rámci nově vybudované jednofekvenční SFN síti spolu s vysílači Žižkov a Cukrák. To platí pro DVB-T2 multiplexy 21 a 22. Žižkovský vysílač používá vertikální polarizaci u všech multiplexů, ostatní vysílače pracují s horizontální polarizací.Vedle definitivních DVB-T2 multiplexů 21, 22 a 23 mohou domácnosti z vysílače Votice naladit ještě přechodový multiplex 12 ( PS12 ) s komerčními programy. Tento multiplex na K28 bude vypnut 30. ledna 2020. Diváci, kteří již na DVB-T2 přešli by si proto měli zkontrolovat, zda již přijímají vysílání komerčních stanic na finálních kmitočtech/kanálech (viz. tabulka).ČT1 HD (mutace Čechy/Severní Morava/Jižní Morava), ČT2 HD , ČT Sport HD, ČT24 HD, ČT:D HD/ ČT art HD, vybrané rozhlasové stanice Českého rozhlasuTV Prima, Prima COOL Prima LOVE , Prima +1, CNN Prima News (test), Óčko, Óčko Star a Rádio Proglas, Nova, Nova Cinema , TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Krimi, Šlágr TV, Šlágr 2, Seznam.cz TV, TV NoeDočasně šíření programy v tomto muxu mají na konci názvu stanice "P" (přechodně).TV Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima +1, CNN Prima News (test), Óčko, Óčko Star a Rádio ProglasAktualizovánoredakce