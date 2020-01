Praha má jako první čtyři finální DVB-T2 multiplexy

DNES!

Obyvatelé hlavního města mohou od dnešního dne přijímat čtyři finální multiplexy v nové generaci pozemního vysílání DVB-T2. Z pražského vysílače Žižkov mohou naladit multiplex 21, multiplex 22, multiplex 23 a multiplex 24.Staré pozemní vysílání nabízelo divákům na klasickou pozemní anténu 4 celoplošnésítě (multiplex 1 až 4). Nejinak tomu bude i v případě nového vysílání v DVB-T2.V nových DVB-T2 sítích dostaly definitivní multiplexy jiná čísla (21 až 24).Finální veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21 vznikl z původní přechodové sítě číslo jedenáct ( PS11 ). Změna v této síti nenastala. Nadále obsahuje 5 celodenních programů České televize ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a rozhlasové služby ČRo. Jde o jedinou DVB-T2 síť, která je složena výhradně z HD programů.ČT1 HD (mutace Čechy/Severní Morava/Jižní Morava), ČT2 HD , ČT Sport HD, ČT24 HD, ČT:D HD/ ČT art HD, vybrané rozhlasové stanice Českého rozhlasuDalší tři vysílací sítě mohly vzniknout až vypínáním původníchsítí, resp. uvolňováním původních vysílacích kanálů.Ačkoliv nový multiplex 22 odstartoval, obsahuje (dočasně) totožné programy jako PS12 (Přechodový multiplex 12). Tento dočasný stav potrvá do konce června 2020 - tedy do dokončení přechodu na DVB-T2. Nejedná se tedy v pravém slova smyslu o finální síť, nicméně technicky vzato již vysílá na definitivním kmitočtu.Multiplex 22 bude ve finále obsahovat zejména programy společnosti FTV Prima a dvě stanice hudební skupiny Óčko. Televizní skupina Prima se rozhodla mít všechny své programy v rámci jednoho multiplexu. Vybrala si pro tyto účely mux 22. Všechny programy jsou v 960x540p.TV Prima, Prima COOL Prima LOVE , Prima +1, CNN Prima News (test), Óčko, Óčko Star a Rádio Proglas, Nova, Nova Cinema , TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Krimi, Šlágr TV, Šlágr 2, Seznam.cz TV, TV NoeDočasně šíření programy v tomto muxu mají na konci názvu stanice "P" (přechodně).TV Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima +1, CNN Prima News (test), Óčko, Óčko Star a Rádio ProglasTřetí vysílací síť dostala číslo 23 a obsahuje některé programy televizních skupin Barrandov a Nova, dále Seznam.cz TV HD a dva programy Šlágru. Ve vysokém rozlišení (1440x1080p) vysílají Barrandov HD a Televize Seznam HD, ostatní v SD kvalitě (960x540p).TV Barrandov HD, Kino Barrandov, Barrandov Plus, TV Nova, Nova Cinema, Seznam.cz TV HD, Šlágr TV, Šlágr 2Nový multiplex 24 jako jediný je resp. bude regionálně dělený. Znamená to, že tato síť jako jediná nabídne vysílatelům možnost poskytovat svůj program jen v konkrétním regionu či regionech. Podobně jako tomu bylo u multiplexu 4 s tím rozdílem, že Královéhradecký a Pardubický kraj budou v DVB-T2 rozděleny. Programy se vysílají v 960x540p.TV Nova, Nova Action Nova Gold , Prima Comedy Central, JOJ Family, Relax, Rebel, Rebel 2 - Slušnej kanál, Retro Music TV, CS mystery, ABC TV, Galerie a Klenot TVJTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV Morava, Polar HD, LTV Plus a TVSVedle čtyř finálních DVB-T2 multiplexů 21 až 24 mohou diváci v Praze přijímat také původní přechodovou síť 12 (PS12), která bude vypnuta na konci ledna 2020. Do té doby si musí diváci této DVB-T2 sítě přeladit své televizory nebo set top boxy na finální sítě. Vysílací kanály jsou uvedeny níže. V některých případech bude nutné přijímací anténní systém rozšířit o nové vysílací kanály.Vysílací kanály pro Prahu - Žižkov (Mahlerovy sady)O týden později (16.1.2020) začne multiplex 22 a 23 z vysílače Praha - Cukrák a o další týden později (23.1.2020) spustí operátor sítě vysílání i z vysílače Votice - Mezivrata. Vše bude v rámci SFN sítě (tj. na stejných kanálech, vyjma multiplexu 23, který bude z Votic na K22).Vysílací kanály pro Prahu - Ládví, Novodvorská, ÚTBredakce