DVB-T2 multiplex 24 startuje 8. ledna, včetně programu TV Nova

Region Vysílač Stanoviště mux4 kanál PS13 kanál mux24 kanál datum Praha Praha Ládví 42 24 42 8.1.2020 Praha Praha Novodvorská 42 24 42 8.1.2020 Praha Praha ÚTB 42 24 42 8.1.2020 Středočeský Rakovník Louštín 44 24 44 9.1.2020 Středočeský Benešov Kozmice 44 24 44 9.1.2020 Středočeský Benešov Lhotka 56 24 30 9.1.2020 Středočeský Litoměřice Michalovice 30 28 21 9.1.2020 Středočeský Příbram U Hvězdárny 56 24 45 9.1.2020

▲ Tabulka č. 1 - Konec DVB-T multiplexu 4, DVB-T2 sítě PS13 a start DVB-T2 multiplexu 24 (sloupec "datum" znamená datum vypnutí muxu4 a PS13 a spuštění muxu24)



Spuštěním prvních 8 lokalit Multiplexu 24 ve standardu DVB-T2/HEVC pro Prahu a Střední Čechy, potvrzujeme naši pozici významného hráče v rámci zemského televizního vysílání v České republice. Těší nás velký zájem provozovatelů televizního vysílání o šíření jejich televizních programů v naší vysílací síti a velice si vážíme rozhodnutí televize Nova rozšířit dosud vysílané programy Nova Action, Nova 2 a Nova Gold o hlavní televizní program Nova

Nová vysílací DVB-T2 platforma multiplex 24 bude spuštěna již tuto středu 8. ledna 2019 v Praze a o den později ve středních Čechách. Skončí původnímultiplex 4 a přechodový 13. v DVB-T2 ( PS13 ).Společnost Digital Broadcasting s.r.o. spustí ve středu 8.1.2020 další etapu přechodu na druhou generaci digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T2. Praha bude první oblastí České republiky, kde firma ukončí původní vysílání v(multiplex 4) a přechodového DVB-T2 multiplexu (PS13).Ve středu 8. ledna bude spuštěn finální DVB-T2 multiplex 24 na K42 z vysílačů Praha - Ládví, Praha - Olšanská a Praha - Novodvorská. Ještě předtím bude vypnut původnímultiplex 4, který se vysílá na stejných kanálech. Pro televizní diváky nebude přechod zna DVB-T2 u této sítě představovat žádný významný problém - vysílací kanál totiž zůstává původní. Bude proto postačovat jen pouhé proladění televizoru nebo set top boxu s podporou DVB-T2/HEVC. O den později bude DVB-T2 multiplex 24 uveden do provozu i ve středních Čechách z lokalit Benešov - Kozmice, Rakouvník - Louštín, Beroun - Lhotka, Příbram - U Hvězdárny a Litoměřice - Michalovice. Hlavní vysílače Rakovník a Benešov si zachovají původní vysílací kanál. U ostatních dojde ke změně vysílacího kanálu.Spuštění nových DVB-T2 vysílačů v Praze a středních Čechách se předpokládá v ranních hodinách, aby diváci je mohli druhý den sledovat v novém standardu DVB-T2.Po těchto změnách bude finální DVB-T2 multiplex 24 dostupný pro 2,8 milionu obyvatel České republiky.Oproti přechodové PS13 nebude ve finální síti 24 program Nova Cinema . Ten bude v multiplexu 23 u operátora CDG.Reakce od diváků potvrzují, že většina diváků o těchto připravovaných změnách ví a připravují se na něj. A to jak nákupem certifikovaných STBoxů nebo televizních přijímačů. Servisní technici „hlásí“ enormní zájem diváků nebo majitelů bytových domů a institucí o přeladění společných antén.“, řekl dnes jednatel společnosti Digital Broadcasting s.r.o. RNDr. Radim Pařízek.“TV Nova, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Prima Comedy Central, Joj Family, Relax, Rebel, Rebel 2 - Slušnej kanál, Retro Music TV, CS Mystery, ABC TV, Galerie TV a Klenot TV.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V11, Info TV Brno a Jižní Morava, TV Morava, Polar HD, LTV Plus a TVS.redakce