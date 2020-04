DIGI TV se proměnila na Telly. Přináší řadu novinek

DNES!

▲ Obr č. 1 - Telly - ceník satelitní televize od 1. dubna 2020



Nabídka Telly je jednoduchá

▲ Obr č. 2 - Telly - ceník internetové televize od 1. dubna 2020



Stávající zákazníci mají na výběr

Naši stávající zákazníci mají na výběr. Pokud se rozhodnou pro novou nabídku Telly, mohou na ni přejít. Samozřejmě s tím, že získají možnost sledovat kompletní nabídku Telly v prvních třech měsících za cenu zvoleného balíčku. Ti, kteří jsou se svojí aktuální nabídkou spokojeni, u ní můžou zůstat

Zákazníkům, kteří se rozhodnou ponechat si svůj balíček, zůstane stávající nabídka za stejných podmínek i po skončení vázanosti jejich smluv

Přechod na novou značku jsme naplánovali tak, aby byl pro naše zákazníky co nejkomfortnější. Věříme, že si na Telly brzy zvyknou a budou i nadále spokojeni s našimi službami, které plánujeme stále rozvíjet. Pokud se přece jen vyskytne nějaká potíž, najdou naši zákazníci návod, jak postupovat na stránkách telly.cz, kde najdou v případě potřeby též kontakt na naši zákaznickou linku

Proměna byla završena. Z DIGI TV se od 1. dubna 2020 stala. Pod stejným vlastníkem, s řadou vylepšení. Změna značky završila pět let inovací, jež vedly a nadále povedou k tvorbě moderního a uživatelsky přátelského televizního operátora. Informoval provozovael služby.K 1. dubnu se změnil název společnosti, jež Telly provozuje, její webové stránky, prostředí set-top boxů a samozřejmě nabídka Telly. Pro nové i stávající zákazníky připravila Telly zjednodušenou programovou nabídku, smlouvy bez vázanosti a věrnostní program. Pro ty stávající zákazníky, kteří se přesto rozhodnou zůstat u své původní nabídky, se nic nemění, a to ani po skončení vázanosti jejich smluv.Všichni noví zákazníci si mohou Telly na měsíc vyzkoušet. Poté, co si vyberou z nabídky Telly Malý, Střední nebo Velký balíček, ke kterým si mohou dokoupit prémiové kanály HBO, získají na tři měsíce plnou nabídku Telly čítající přes 130 televizních kanálů. Nové smlouvy jsou bez vázanosti, lze je tedy kdykoli změnit podle aktuálních potřeb. Nicméně za věrnost bude Telly své zákazníky odměňovat prostřednictvím věrnostního programu, který již brzy představí. Již od 1. dubna navíc začala Telly vysílat dětský televizní kanál Lala TV, je připravena rozšířit programovou nabídku o CNN Prima News a další novinky budou následovat.Zákazníci mohou vybírat celkem ze tří základních balíčků za stejnou cenu pro internetovou i satelitní televizi: Malý za 200 Kč, Střední za 400 Kč a Velký za 600 Kč s nabídkou objednání filmového balíčku HBO za 200 Kč. Vedle toho je možné zakoupit samostatný balíček Sport na 1, 3 a 7 dní nebo na celý měsíc. Denní balíčky lze zakoupit jednoduše online a sledovat je můžete na všech našich Telly aplikacích. Při pořízení televize Telly s internetem dostane zákazník akční slevu 100 Kč. Stabilní Telly internet s rychlostí až 1000 Mbps je dostupný pro 3,8 milionu českých domácností.,“ říká Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických služeb Telly, a upřesňuje: „.“Divákům satelitní Telly se set-top boxy Kaon se v noci z 31. března na prvního dubna jejich zařízení automaticky aktualizovala. Pokud měli v této době set-top boxy vypnuté, uskuteční se aktualizace po jejich spuštění. Zákazníkům s CA modulem se nezměnilo nic, vše zůstává tak, jak byli zvyklí. Také divákům internetové Telly se v noci na 1. dubna aktualizovaly jejich set-top boxy Arris. Ti, kteří sledovali televizi prostřednictvím webového prohlížeče, se do něj mohou připojit na stránce moje.telly.cz. U mobilních aplikací se změna provedla automaticky všem, kdo mají zapnuté automatické aktualizace. Podobně je tomu u aplikací pro chytré televizory Samsung či Android TV. Souhrn všech změn je přehledně uveden na stránce „Co se mění“.,“ doplňuje Iveta Šlapalová.redakce