Skylink investuje do nových a vlastních programů pro zkvalitnění nabídky

včera

Neustále monitorujeme trendy zájmu o jednotlivé žánry, konkrétní televizní kanály a typy programů, a snažíme se je promítat do naší programové nabídky. Proto jsme např. v polovině tohoto měsíce do nabídky zařadili jako jediný provozovatel placené televize v ČR a na Slovensku exkluzivní videoknihovnu National Geographic (NG+) se stovkami jedinečných dokumentů. Zájem ze strany diváků je opravdu veliký, o čemž svědčí i celkový počet zhlédnutí, který během prvních pár dní přesáhl 50 tisíc. Vedle toho intenzivně spolupracujeme s naší mateřskou společností CANAL+ na lokalizaci řady atraktivních seriálů a televizních programů. Již brzy budou dostupné exkluzivně našim zákazníkům, a to jak přes satelitní vysílání, tak i přes internetovou službu Skylink Live TV

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)



Společnost M7 Group SA (člen skupiny CANAL+), provozovatel česko-slovenské satelitní a internetové televize Skylink , informuje o změnách v programové nabídce, jejichž cílem je přizpůsobit ji aktuálním trendům v sledování televize.K 1. 5. 2020 bude programový balíček Smart rozšířen o programy. Do balíčku Multi budou ke stejnému datu přidány programy, FightBox aJaromír Glisník, člen představenstva M7 Group SA, k tomu říká: „.“Úvodní měsíční bezplatné období, kdy je videoknihovna National Geographic přístupná všem zákazníkům, skončí 14. 5. 2020. Poté ji budou moci využívat všichni předplatitelé se základním balíčkem Smart a všemi vyššími balíčky, a to bez dalších poplatků.V souvislosti s plánovanými změnami nabídku Skylinku opustí programy, jejichž hodnota již neodpovídá jejich ceně nebo se staly nadbytečnými. Týká se to programů Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery, TLC, Discovery Showcase HD a Animal Planet. Vzhledem k tomu, že nebylo možné dospět k dohodě s vysílatelem na přijatelných komerčních podmínkách prodloužení smlouvy, uvedené programy k 31. 5. 2020 v nabídce Skylinku skončí.redakce