Telly přes internet překlopila další 2 stanice do HD

Počet stanic vysílaných na Telly ve Full HD se tímto krokem navýšil na 79. Celkem nabízí Telly přes internet 132 stanic

Naše programy v HD pokrývají divácky nejoblíbenější stanice v naší nabídce. Jejich souhrnná sledovanost dosahuje téměř 90 %

Provozovatel internetové a satelitní televize Telly provedl změny v internetové službě. Dvě ze stanic byly překlopeny do vysokého rozlišení ( HDTV ). Aktuálně má operátor 79 stanic v HD.Ve Středním balíčku byla dokumentární stanicepřeklopena do HD rozlišení.Druhý program překlopený z SD do vysokého rozlišení je sportovní program Golf Channel. Staniceje součástí Velkého balíčku.Změna se zákazníkům internetové televize Telly provede automaticky bez nutnosti zásahu z jejich strany.,“ upřesňuje Jan Schöppel, marketingový manažer Telly. „,“ doplňuje Jan Schöppel, marketingový manažer Telly.V následujících sedmi dnech vedle sebe ještě poběží SD i HD verze obou kanálů tak, aby zákazníkům zůstal plně k dispozici 7denní archiv z obou programů.Nabídky satelitní televize Telly se aktuální změna netýká, v její nabídce zůstává nadále 103 stanic z toho 45 vysílaných v HD kvalitě.redakce