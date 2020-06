Multiplex 24 odstartoval ve východních Čechách

DNES!

▲ Mapa č. 1 - Pokrytí multiplexu 24 z vysílače Trutnov - Černá hora z lokality rozhledna (mapa: Digital Broadcasting)



Současné regionální zařazení Název lokality MUX 4 kanál PS13 kanál MUX 24 kanál Vyp. MUX 4 a PS13 / zap. MUX 24 KH Hradec Králové - Chlum 45 24 45 23.6.2020 KH Kutná Hora - Rozhledna 44 24 44 23.6.2020 KH Náchod - Dobrošov 44 24 44 23.6.2020 KH Vrchlabí 45 24 45 23.6.2020 KH Trutnov - Černá hora (rozhledna) . . 45 23.6.2020 PA Pardubice – Slatiňany 48 24 21 22.6.2020 *) PA Ústí n. O. Andrlův Chlum 45 24 21 22.6.2020 PA Svitavy - Hřebečov 45 24 21 22.6.2020 *)

▲ Tabulka č. 1 - Vysílače multiplexu 4, PS13 a nového DVB-T2 multiplexu 24 ve východních Čechách



Jste divákem pozemního vysílání a nefungují Vám nyní programy jako Nova 2 Nova Gold či Prima Comedy Central? Pravděpodobně přijímáte stanice z vysílačů, které byly přeladěny na nové parametry.Společnost Digital Broadcasting během pondělního a úterního rána 22. a 23. června 2020 provedla změny v distribuci programů na klasickou pozemní anténu především na vysílačích ve východních Čechách, respektive vysílačů, které jsou z pohledu regionálního obsahu zařazeny do Královéhradeckého a Pardubického kraje.Přeladění mělo podle původních plánů proběhnout již před 2 měsíci. S ohledem na korona krizi byl celý přechod na nové pozemní vysílání ve standardu DVB-T2 na území Česka pozastaven a restartován byl až před měsícem.Podle aktualizovaného TPP (Technický plán přechodu) vypínánía přechodu na DVB-T2 měly změny ve východních Čechách proběhnout na konci srpna 2020. Tento termín byl ale nakonec změněn s ohledem na zarušení vysílání přechodového DVB-T2 multiplexu PS13 (Přechodová síť 13) v Královéhradeckém kraji změnami v polském pozemním vysílání na vysílači Jelení hora - Sněžné jámy. Dočasně používaný kanál 24 v Česku byl totiž přidělen pro trvalé vysílání pozemního vysílání v Polsku. Česko proto muselo tento vysílací kanál opustit.Změny ve východních Čechách proběhly ve dvou etapách - v pondělí ráno na území Pardubického kraje a o den později na území Královéhradeckém kraji. V pondělí byl spuštěn nový DVB-T2z vysílačů Pardubice - Slatiňany, Svitavy - Hřebečov a Ústí nad Orlicí - Andrlův Chlum. Všechny vysílače pracují v rámci jednofrekvenční sítě (SFN) na K21 (474 MHz). Na vysílači Ústí nad Orlicí skončil starýmultiplex 4. Ze zbývajících dvou lokalit bude v provozu do 29. srpna 2020.Dnes ráno provedl operátor pozemního vysílání, společnost Digital Broadcasting, změny v Královéhradeckém kraji. Na vysílačích Hradec Králové - Chlum a Vrchlabí (oba K45) a Kutná Hora - rozhledna a Náchod - Dobrošov (oba K44) skončil starýmultiplex 4. Na stejných vysílacích kanálech se objevil nový finální DVB-T2 multiplex 24. Divákům, kteří přijímali vysílání některého z těchto vysílačů, prakticky postačovalo jen znovu naladit obsah na původní vysílacích frekvencích K45 (666 MHz) nebo K44 (658 MHz).Přechodový DVB-T2(PS13), vysílaný na K24, na všech vysílačích ve východních Čechách skončil.Novinkou v Královéhradeckém kraji je nový vysílač pro multiplex 24 z rozhledny na vysílači Černá Hora.zde pracuje v rámci SFN spolu s vysílači Vrchlabí a Hradec Králové na K45. Díky trutnovskému 20 kW vysílači by se měl zlepšit příjem nového pozemního vysílání zejména v Trutnově, Hradci Králové, Pardubicích a okolí těchto měst.Poznámky k tabulce: KH ... Královéhradecký kraj, PA ... Pardubický kraj, *) multiplex 4 v provozu do 29.8.2020.Finální DVB-T2šíří programy Nova, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Comedy Central, JOJ Family, RELAX, REBEL, Retro Music Television, CS Mystery, Sport 5, ABC TV, Galerie TV, Klenot TV a regionální program V1 TV.redakce