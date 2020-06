80% českých domácností je vybavena DVB-T2 přijímačem

DNES!

DVB-T

▲ Obr č. 1 - Informovanost diváků o DVB-T2 (foto: ČRa)



DVB-T

▲ Obr č. 2 - Pokrytí DVB-T multiplexu 1 a DVB-T2 multiplexu 21 (mapa: ČRa)



DVB-T

DVB-T

▲ Obr č. 3 - Pokrytí DVB-T multiplexu 2 a DVB-T2 multiplexu 22 (mapa: ČRa)



DVB-T

DVB-T

▲ Obr č. 4 - Pokrytí DVB-T multiplexu 3 a DVB-T2 multiplexu 23 (mapa: ČRa)



DVB-T

▲ Obr č. 5 - Restart přechodu na DVB-T2 v Česku (foto: ČRa)



Čtyři pětiny českých domácností je již vybaveno přijímačem na DVB-T2. Dalších 48% respondentů v anketě uvedlo, že již má televizor schopný přijímat DVB-T2. Vyplývá to z únorového průzkumu Znalost přechodu na DVB-T2 společnosti Nielsen Admosphere.ČTĚTE TAKÉ:39% respondentů uvedlo, že má set top box schopný přijímat DVB-T2.Průzkum dále uvádí, že 98 procent diváků ví, že Česká republika přechází na druhou generaci pozemního vysílání DVB-T2.37 procent oslovených s pozemní televizí vědělo, kdy k přechodu na DVB-T2 dojde. Termíny se ale vlivem pandemie koronavirem COVID-19 změnily. 16. března byl zastaven přechod na DVB-T2, který bude po přestávce opět pokračovat od 8. července 2020 a potrvá do konce října 2020. Časování přepínání na DVB-T2 jednotlivých regionů bude podobné jako v případě původního plánu.Doposud byla vypnuta třetinavysílačů velkého výkonu a polovina DVB-T2 vysílačů malého výkonu.Původní veřejnoprávníČeské televize aktuálně pokrývá 56 procent obyvatel ČR. Došlo již k vypnutí vysílačů v Praze a středních Čechách, západních, severních a na severu východních Čech.Náhradou zaje nyní pro diváky DVB-T2, který dnes již pokrývá 99,9% obyvatel Česka. Všichni diváci mohou naladit toto vysílání na finálních kmitočtech. Žádné přeladění vysílačů se u této sítě již nyní neplánuje.Starýaktuálně pokrývá 86 procent obyvatel. Programy Novy, Primy a Barrandova ve starém standardu již nenaladí diváci z vysílačů v Praze a středních a jižních Čechách. Díky vysokému výkonu je na řadě bílých míst možné naladit vysílače ze sousedních regionů. PS12 ) s komerčními programů ze starýchmultiplexů 2 a 3 se postupně transformuje do finálního multiplexu 22. Aktuálně PS12 pokrývá 99,9% obyvatel Česka. Na této síti ještě dojde k významným změnám. 87% obyvatel je pokryto z finálních kmitočtů. 59% obyvatel může přijímat vysílání na kmitočtech, které se budou nebo mohou změnit.Původnís televizními programy Primy, Barrandova, Óčka, Seznamu a Šlágru dnes pokrývá 81 procent obyvatel České republiky. Podobně jako u multiplexu 2 došlo u této sítě již k vypnutí některých vysílačů.Nově budovaná DVB-T2 síť 23 již pokrývá 33% obyvatel České republiky díky vysílačům Praha - město, Cukrák, Votice, České Budějovice a Vimperk.v současné době obsahuje programy Barrandova, Novy, Seznamu, Šlágru a Noe. Od středy tohoto týdne je v tomto multiplexu šířen i jeden program v Ultra HD rozlišení - NASA UHD. Využívá doposud volnou kapacitu v této síti. Vysílání NASA UHD může být kdykoliv ukončeno.Přechod na nový vysílací standard bude zahájen začátkem července 2020 a to v jižních Čechách a na jižní Moravě, kde bude vypnuta v západních a severních Čechách, kde skončíredakce