Multiplex 24 zlepší pokrytí východních Čech vysílačem Trutnov

Diváci ve východních Čechách se patrně již brzy dočkají zlepšení pokrytí pozemního vysílání. Společnost Digital Broadcasting si nechala zkoordinovat frekvenci na vysílači Trutnov - Černá hora na rozhledně. Nový vysílač může zlepšit a rozšířit pokrytí zejména Královéhradeckého kraje.Nová finální DVB-T2 vysílací síť 24, operátora Digital Broacasting, se bude vysílat z dalšího vysílače. V plánu je uvedení do provozu vysílač Trutnov z rozhledny na Černé hoře. Nový vysílač může pracovat na K46 (666 MHz) v rámci jednofrekvenční sítě (SFN) spolu s vysílače Hradec Králové - Chlum. Vysílač na rozhledně může pracovat s výkonem až 20 kW.již nyní mohou přijímat domácnosti v Trutnově a nejbližším okolí z lokálního vysílače nižšího výkonu Šibeniční Vrch, který je regionálně zařazen do libereckého kraje (vysílá multiplex libereckého kraje). Se spuštěním vysílače na Černé hoře zde dojde patrně ke změně.Proč se multiplex 24 může dostat až na trutnovskou rozhlednu? Důvod je zřejmý - s koncem starého celoplošnéhomultiplexu 4 a přechodem na finální DVB-T2 multiplex 24 dojde k rozdělení vysílání ve východních Čechách - vzniknou dva nové regionální multiplexy 24 - jeden pro Královéhradecký a druhý pro Pardubický kraj. Z důvodu nedostatku volných frekvencí byla mutacev obou krajích východních Čech jen jedna. To se s příchodem multiplexu 24 změní a operátor bude moci svým zákazníkům nabízet kapacitu pro regionální vysílání podle současného krajského uspořádání.na vysílači Trutnov - Rozhledna z Černé hory usnadní příjem pozemního vysílání řadě domácnostem. Na jednu anténu a směr zachytí čtyři celoplošné DVB-T2 multiplexy - konkrétně multiplex 21, multiplex 22, multiplex 23 a multiplex 24.Česká republika přechází na druhou generaci pozemního vysílání (DVB-T2) z důvodu nutnosti uvolnění 700 MHz pásma pro rychlé mobilní sítě páté generace (5G). Pro televizní vysílání zůstanou v pásmu VHF jen kanály 21 až 48. Přechod na DVB-T2 a vypínáníbylo odstartováno v listopadu 2019 a probíhalo až do začátku března 2020. Pak byly změny v pozemním vysílání pozastaveny z důvodu pandemie způsobené koronavirem COVID-19.Koncem května 2020 došlo k restartu vypínánía přechodu na finální DVB-T2 multiplexy. Společnost Digital Broacasting přednostně v příštím týdnu provede změny právě ve východních Čechách, kde došlo k zarušení pozemního vysílání polským vysílačem Jelení hora - Sněžné jámy. Vysílací kanál 24, který používá přechodový DVB-T2 multiplex 13 ( PS13 ), byl totiž přidělen Polsku a Česko by jej již v nejbližší oblasti nemělo používat. Diváci ve východních Čechách nyní mohou problém dočasně řešit příjmem původníhomultiplexu 4, který je stále v provozu.V pondělí 22. června zapne společnost Digital Broadcasting finální DVB-T2 multiplex 24 v Pardubickém kraji (vysílače Pardubice - Slatiňany, Ústí nad Orlicí - Chlum a Svitavy - Hřebečov). O den později se nové vysílání objeví také na vysílačích, které jsou regionálně zařazeny do Královéhradeckého kraje (Hradec Králové - Chlum, Kutná Hora - Rozhledna, Vrchlabí, Náchod - Dobrošov). Kompletní informace k těmto změnám najde čtenář v tomto článku redakce