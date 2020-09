Duální DVB-T2 USB TV tuner EVOLVEO Venus T2

DNES!

▲ Obr č. 1 - EVOLVEO Venus T2, USB tuner (foto výrobce)



▲ Obr č. 2 - EVOLVEO Venus T2, balení (foto výrobce)



Dostupnost a cena

▲ Obr č. 3 - EVOLVEO Venus T2, anténa (foto výrobce)



▲ Obr č. 4 - EVOLVEO Venus T2, USB tuner (foto výrobce)



Společnost Abacus Electric pod značkou EVOLVEO uvádí na trh novinku s originálním řešením dvou tunerových zařízení v jednom USB klíči.je dvoutunerové zařízení pro příjem DVB-T2 pozemního vysílání.Toto USB zařízení je ve skutečnosti malý USB set top box a je unikátní v tom, že se do malého těla podařilo nainstalovat dva DVB-T2 USB tunery, které umožní sledovat oblíbené televizní seriály a filmy přímo na stolním počítači nebo notebooku. Navíc je pomocí duálního tuneru EVOLVEO Venus T2 možné sledovat jeden pořad a druhý v ten samý čas nahrávat.Díky běžnému anténnímu konektoru lze USB tuner EVOLVEO Venus T2 připojit do společného STA v bytovém domě. Je možné také využít anténu s velice dobrým příjmem signálu, která je součástí dodávky. Tento USB TV tuner ke svému provozu nepotřebuje žádné externí napájení, stačí jej pouze zapojit do USB 2.0 portu notebooku. USB tuner EVOLVEO Venus T2 má široké pole využití. Ocení jej zejména studenti na internátech nebo vysokoškolských kolejích, řidiči z povolání a všichni ostatní, kdo jsou na cestách a chtějí sledovat televizní vysílání.USB tuner EVOLVEO Venus T2 je schopný přijímat signál ve formátu DVB-T, DVB-T2 HEVC, H.265. Uživatel navíc získá bohaté softwarové vybavení a funkce, mezi kterými nechybí TIMESHIFT, EPG, zachycení obrazu ve formátu JPEG nebo PIP. Vše v HD kvalitě.USB tuner EVOLVEO Venus T2 je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců za 1 490 Kč včetně DPH.• podpora TimeSHIFT, sledujte od začátku program, který se stále ještě nahrává• programové nahrávání s podporou automatického vypnutí počítače po ukončení nahrávání• podpora plánovaného nahrávání z EPG• podpora EPG• podpora HDTV , HEVC/H.265• podpora mpg-II Audio Layer I & II/AAC• automatické ladění• možnost zachycení obrazovky ve formátu JPEG• anténa je připojena standardním anténním konektorem, lze tedy snadno připojit na vaši stávající anténu• anténní vstup 75 Ohm• rozměry 86 × 30 × 16,5 mm• Windows XP (SP2)/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10• Pentium 2.4 GHz a vyšší• 4GB RAM nebo více• Grafická karta s 1GB paměti nebo vyšší• Zvuková karta• Microsoft direct X 9.0 nebo vyšší• jeden USB 2.0 port• USB DVB-T2 USB tuner EVOLVEO Venus T2• DVB-T2 anténa• uživatelský manuálPR článekredakce