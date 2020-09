Skylink zavádí placenou pozemní tv Anténa+ za 125 Kč měsíčně

DNES!

▲ Obr č. 1 - Modul Skylink Antena+



Satelitní a internetová televize Skylink , která patří k nejdéle působícím službám placené televize u nás a na Slovensku, spouští v říjnu 2020 novou službu Anténa+.Tato revoluční novinka je určena divákům, kteří přijímají televizní signál přes klasickou anténu (terestrické / pozemní vysílání). Poprvé v Čechách tak Skylink zpřístupní prémiové programy i těm, kteří si doposud nemohli užívat širokou programovou nabídku satelitních, kabelových nebo internetových televizí.Služba Anténa+ rozšíří pozemní vysílání o 10 programů různých žánrů. Chybět nebudou sportovní přenosy, filmy bez reklam, dokumenty o přírodě nebo historii, pořady pro děti či „kanál pro dospělé“. Součástí služby Anténa+ navíc budou programy Nova a Prima v žádané HD kvalitě. Anténa+ bude zatím dostupná v Praze a jejím okolí.Konkrétně se diváci se mohou těšit na tyto programy:• Nova HD - hlavní program skupiny Nova v HD kvalitě• Prima HD - hlavní program skupiny Prima v HD kvalitě• JOJ Cinema HD - skvělé filmy nepřerušované reklamou• Film+ HD - evropské i americké filmy• Nova Sport 1 HD a Nova Sport 2 HD - sportovní přenosy NHL, NBA, UFC, Moto GP, francouzská fotbalová liga a další• Viasat Nature HD - dokumenty o přírodě• National Geographic HD - dokumentárně vzdělávací program• Minimax - pořady pro předškolní a školní děti• LEO TV - první erotický program dostupný v pozemní televiziCena služby Anténa+ je 125 Kč měsíčně a každý zákazník si ji může předplácet podle své volby na 1 až 12 měsíců. Startovací balíček stojí 499 Kč a obsahuje cenu za modul Anténa+ (249 Kč) a předplatné na první dva měsíce (2 x 125 Kč/měs).Součástí služby Skylink Anténa+ je i internetová televize Skylink Live TV, se kterou může zákazník zdarma sledovat živě nebo zpětně z archivu nejen všechny programy Antény+, ale rovněž všechny nejoblíbenější televizní stanice přijímané přes anténu. Navíc má k dispozici bohatou videotéku se stovkami skvělých pořadů. A to nejen na chytré televizi, ale i na počítači, mobilu nebo tabletu. Bez dalších poplatků.„Chtěli jsme, aby bylo zprovoznění služby Anténa+ pro diváky co nejjednodušší a bez jakékoliv instalace. Jediné, co potřebujete, je televizní přijímač s vestavěným DVB-T2 tunerem a slotem pro CA modul a dále být v oblasti pokrytí signálem,“ vysvětluje Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , provozující značku Skylink.„Je součástí naší dlouhodobé strategie využívat všech dostupných distribučních kanálů tak, abychom byli vždy co nejblíže našim divákům a umožnili jim sledovat jejich oblíbené seriály, zábavné show, sportovní akce i aktuální zpravodajství. Proto vítáme novou možnost, kterou tato platforma přináší,“ uvedli ve svém společném prohlášení Klára Brachtlová a Jan Vlček, generální ředitelé TV Nova.„Jsme rádi, že diváci mohou sledovat náš hlavní kanál Prima v HD rozlišení i na nové placené terestrické platformě Skylink Anténa+. Kromě oblíbených seriálů, jako jsou Slunečná a Sestřičky Modrý kód, se denně mohou těšit na zpravodajství z domova i ze světa, filmy pro celou rodinu a celou řadu dalších pořadů v té nejvyšší kvalitě,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.Startovací balíček si diváci budou moci zakoupit na webu www.antenaplus.cz, anebo v prodejnách Datart v Praze a okolí.redakceparabola.cz30.9.2020redakce