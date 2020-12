Koncerty českých a slovenských hvězd u Vás doma díky Skylink Live TV

DNES!

Operátor česko-slovenské satelitní platformy Skylink rozšiřuje svoji videotéku Skylink Live TV o novou sekci hudebí televize Óčko. Díky ní si mohou diváci přehrát koncerty domácích interpretů.Letošní rok kultuře úplně nepřeje, ale není třeba zoufat. Ve čtvrtek 10. 12. přidal Skylink do svojí videopůjčovny novou hudební sekci ÓČKO s 21 koncerty českých i slovenských hvězd populární hudby. Kdo by si nechtěl připomenout ty největší hity z rádií a letních festivalů v neobvyklém akustickém podání?A na koho se můžete těšit?• Rybičky 48• No Name• Xindl X• Marek Ztracený• Chinaski• Divokej Bill• Debbi• Ewa Farna• Anna K• Support Lesbiens• UDG• Vypsaná fixa• Wohnout• Sto zvířat• Immodium• Jakub Děkan band• Ondřej Brzobohatý• Prago Union• Michal Hrůza• O5 a Radeček• Martin HarichKoncerty odvysílala na jaře letošního roku stanice ÓČKO a těšily se velkému zájmu diváku. Nyní je můžete všechny vidět díky videopůjčovně v aplikaci Skylink Live TV nebo na programu Skylink 7. Zákazníci Skylinku ji mají bezplatně ke svému balíčku a stačí si ji jen aktivovat. Ostatní si ji mohou vyzkoušet na 30 dní zdarma na www.skylink.cz/vyzkousej.redakce