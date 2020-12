Skylink: Zvýšené zabezpečení kódování Irdeto již v nabídce Digital

včera

Dne 1.12.2020 satelitní operátor Skylink společnosti Canal+ Luxembourg ( M7 Group ), rozšířil svou nabídku televizních programů o programy, tak jak již web parabola.cz informoval Oba programy jsou zařazeny do nabídky Smart, ale dočasně jsou k dispozici všem zákazníkům Skylinku v rámci nabídky Digital. Tato „ochutnávka“ programů by měla trvat do konce roku, pokud se operátor ji nerozhodne prodloužit.Protože se jedná o zcela nové kódované programy, tak jsou zde připojeny pouze systémy podmíněného přístupu Irdeto s CAID 0624 a systém Viaccess Orca s CAID 0500. U systému Irdeto je použito zvýšení zabezpečení kódování!ČTĚTE TAKÉ:To konec konců operátor avizoval, že k novým programům již nebude připojovat zastaralý emulovaný mód CryptoWorks s CAID 0D96 a bude používat systém Irdeto se zvýšeným zabezpečením.Všichni zákazníci Skylinku tak mají jedinečnou příležitost si ověřit, zda používají certifikované zařízení Skylink Ready pro příjem programů Skylinku. Pokud máte černou obrazovku na obou výše uvedených programech a máte obraz na programunebo, tak s největší pravděpodobností používáte necertifikované zařízení pro příjem Skylinku.V tomto případě je nutné se obrátit na prodejce satelitní techniky, který Vám zařízení prodal pro příjem satelitní televize Skylink.Pokud vaše zařízení má k dispozici funkci FastScan pro rychlé vyhledávání programů Skylinku, tak program Canal+ Domo HD naleznete na předvolbě 25 a program Šlágr Premium HD na předvolbě 37.Zvýšené zabezpečení systému Irdeto operátor nasadil od 1.12. 2020 na programech. Pokud zákazníci prémiových balíčků HBO MaxPack a HBO Standard mají na uvedených programech černou obrazovku, mohou programy HBO 2, HBO 3 a Cinemax prozatím sledovat v SD kvalitě. Svůj problém by však měli vyřešit nejpozději do 11.1.2021 kontaktováním svého prodejce satelitní techniky, kdy bude odpojena původní SD distribuce programů HBO 2, HBO 3 a Cinemax. Bližší podrobnosti naleznete v tomto článku.Satelitní operátor Skylink znovu upozorňuje všechny zákazníky, že všechny nové programy budou používat výhradně systém kódovaní Irdeto se zvýšeným zabezpečením a systém Viaccess Orca.Začátkem příštího roku operátor začne postupně odpojovat zastaralý emulovaný mód CryptoWorks s CAID 0D96 a nasazovat zvýšené zabezpečení kódování Irdeto na stávající programy.Satelitní operátor Skylink znovu vyzívá všechny prodejce a dovozce satelitní techniky, aby neprodávali necertifikovaná zařízení pro příjem programů Skylinku a pokud nabízí satelitní přijímače s tzv. univerzálním dekodérem, tak aby vždy obsahovaly CI slot pro vložené dekódovacího modulu pro příjem programů Skylinku.Na trhu jsou k dispozici dekódovací moduly Irdeto Skylink Ready nebo moduly Viaccess Orca CAM701 s vestavěnou kartou Skylink.Jako doporučené operátorem Skylink jsou satelitní přijímače Kaon MZ-102 a MZ-50, které již obsahují vestavěnou kartu Viaccess Orca. Výměnu karty Irdeto za tuto kartu by měl prodejce zajistit zcela zdarma nebo si tuto výměnu může zákazník provést sám, pomocí zákaznické zóny na webu operátora. Na novou kartu se automaticky převedou všechny služby přeplacené na původní kartě.Někteří čtenáři webu parabola.cz kritizují přístup satelitního operátora Skylink za všechno možné. A to v případě vyřazení programu, přidání programu, prostě vždy a nakonec se zjistí, že nejsou vůbec zákazníky Skylinku.Skylink rozhodně nechce nikoho omezovat, ale nastavuje podobné podmínky, jako jsou u všech operátorů placené televize po celém světě. Všichni operátoři se brání proti neautorizovanému pirátskému příjmu svých programů, proto zvyšují zabezpečení kódování svých programů.A také dochází k obměně satelitní techniky a není pravdou, že všichni nabízejí jen své satelitní přijímače do pronájmu. Typickým příkladem je největší satelitní operátor v Evropě ruský Trikolor TV, který pouze doporučuje zařízení, která jsou vhodná pro příjem jeho nabídky. Tedy satelitní přijímače nebo CA moduly.Také žádný operátor nemůže garantovat funkčnost CA modulů ve všech zařízeních (přijímačích, TV). Mnoho zahraničních operátorů používá velmi striktní omezení u svých programů jako je blokace nahrávání určitých typů pořadů, nemožnost přeskakování reklam v záznamu, omezená časová platnost záznamu apod. To vše umožňuje aktivní využívání rozhraní CI+ 1.3 a vyšší. Nic takového Skylink nepoužívá.Článek vzniknul ve spolupráci se společností Canal+ Luxembourg (M7 Group), která je provozovatelem satelitní televize Skylink.Ing. Martin Švehlík