Novinky Skylinku: Canal+ Domo HD, Šlágr Premium HD a Mezzo v HD

včera

Canal+ Domo HD

▲ Obr č. 1 - Canal+ Domo, záběr z příjmu stanice



Spuštění televizního kanálu CANAL+ Domo je pro nás přelomovým okamžikem. Jedná se totiž o historicky první program z produkce Groupe Canal+, který se na českém trhu objevil. Čeští diváci sice mohli seriály z dílny Canal+ sledovat již dříve, exkluzivně u Skylinku, nyní však mají poprvé možnost užít si kompletní nový televizní kanál

▲ Obr č. 2 - Canal+ Domo, záběr z příjmu stanice



Šlágr Premium HD

▲ Obr č. 3 - Šlágr Premium HD, záběr z příjmu stanice



Mezzo HD

▲ Obr č. 4 - Mezzo HD, záběr z příjmu stanice



technické parametry - Canal+ Domo a Šlágr Premium HD:

technické parametry - Mezzo HD:

Tři programové novinky v HDsi přichystal operátor česko-slovenské satelitní platformy Skylink . Do nabídky vstupuje další exkluzivní program Canal+ Domo a zbrusu nová hudební stanice Šlágr Premium HD. Zákazníci mohou navíc sledovat Mezzo v HD rozlišení.Hledáte tipy na chutné recepty nebo inspiraci, jak si vylepšit bydlení? Pak je tu nový televizní kanál, který vám nabízí nepřeberné množství nápadů. Kulinářské pořady, dokumenty o jídle z celého světa nebo praktické návody, jak domů vnést nejnovější trendy ze světa bydlení, přináší lifestylový program CANAL+ Domo.Novýv HD vysílaný v češtině je tu pro všechny diváky s vášní pro vaření a péči o dům a zahradu, kteří ocení praktické tipy a návody, „jak na to“. Pořady o gastronomii nabízí pestrý mix témat, mezi nimiž nechybí recepty na jednoduchá, a přitom kvalitní jídla, kulinářské reality show nebo dobrodružné výpravy za světovou gastronomií.Jak vnést do domu skutečné teplo domova, poradí řada zajímavých pořadů zaměřených na moderní trendy v bydlení. Přináší užitečné rady, jak si zvelebit nejen interiér, ale i zahradu či jak si poradit s přestavbou a rekonstrukcí, aby byl výsledek opravdu dokonalý. Recepty a vybrané návody budou k dispozici také na webových stránkách www.canalplusdomo.cz, aby se diváci mohli k chytrým trendy nápadům z televizní obrazovky kdykoli v klidu vrátit.,“ říká Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , provozující značku Skylink.CANAL+ Domo je součástí programových balíčků Smart, Multi, Kombi a Komplet. Stanici bude možné přidat i do balíčku Flexi 10. Po celý prosinec bude Canal+ Domo HD přístupný všem divákům v rámci volného vysílání.je nová hudební stanice přináší krásné melodické písničky a dobrou náladu, která je tolik potřeba. 24 hodin se o to budou starat největší hvězdy nejen Šlágr TV, ale také prověřené hvězdy československé pop-music i zahraniční interpreti z mnoha zemí - např: Německa, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Francie a v neposlední řadě ty největší hvězdy americké Country Music.Stanice Šlágr Premium HD je součástí programových balíčků Smart, Multi, Kombi a Komplet. Program lze přidat i do individuálního balíčku Flexi 10.Stanice Mezzo je od dnešního dne dostupná zákazníkům Skylinku ve vysokém rozlišení (od září do konce listopadu byla šířena v SD). Stanice potěší příznivce klasické hudby, jazzu a tance. Stanice vysílá 24 hodiny denně 7 dní v týdnu ve více než 80 zemích a pro 60 milionu abonentů.je k dispozici zákazníkům s balíčky Kombi a Komplet. Stanici si mohou diváci přidat také do individuálního tarifu Flexi 10.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,012 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,739 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce