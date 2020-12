Skylink zařadí nový kanál pro dospělé VIXEN HD

DNES!

Satelit zůstává bezkonkurenčním řešením nákladově efektivního a vysoce kvalitního řešení distribuce TV do více míst najednou. Se službami M7 Platform Services poskytujeme po mnoho let mnoha renomovaným provozovatelům vysílání velmi robustní a spolehlivou platformu pro distribuci programů třetích stran. Jsme velmi hrdí na to, že si nás společnost Dorcel Group vybrala jako evropského partnera pro vypuštění satelitní distribuce stanice VIXEN a těšíme se na plodnou spolupráci v příštích letech

Do nabídky satelitní platformy Skylink bude zařazen zbrusu nový kanál. V únoru příštího roku se v balíčcích operátora objeví nová erotická stanice. Program bude vysílat 24 hodiny denně v HD rozlišení.Lucemburská mediální skupina M7 Group , vlastněná francouzskou společností CANAL+, jedna z předních platforem placené televize v Evropě, uzavřela dlouhodobou spolupráci s Dorcel Group, francouzskou mediální skupinou zaměřenou na obsah pro dospělé, smlouvu na satelitní distribuci nové stanice, nového prémiového televizního kanálu pro dospělé.Dne 1.2.2021 bude do satelitních platforem M7 Group na satelitech Astra 3B (23,5°E) a Thor (0,8°W) zařazen nový erotický kanál VIXEN. Stanice bude přes tyto satelitní systémy poskytována třetím stranám po celé Evropě. Společnost M7 Platform Services zajistí komplexní satelitní distribuční řešení, které zahrnuje kryptování, enkódování a multiplexování a také technickou podporu pro operátory.Od stejného data bude VIXEN dostupný v HD rozlišení a to 24 hodiny denně 7 dní v týdnu pro zákazníky platforem M7 Group, včetně Skylink (Česká republika a Slovenska), Canal Digitaal (Nizozemí), TV Vlaanderen (Flandry). V další fázi se stanice objeví také v paketech TéléSAT (Valonsko), Online.nl (Nizozemí), HD Austria (Rakousko), UPC Direct (Maďarsko) a Focus Sat (Rumunsko). Dohoda se společností Dorcel Group zahrnuje také distribuci stávajících stanic pro dospělé - Dorcel TV a Dorcel XXX a to v HD rozlišení před všechny výše uvedené platformy M7 Group.VIXEN uvede každý den 6 nových filmů produkované oceňovanými studii jako Vixen, Deeper, Blacked, Blacked Raw, Tushy a Tushy Raw. Amsterdamská firma IBSBM bude prodávat nový kanál VIXEN operátorům v různých evropských zemích, včetně Beneluxu a severní Evropy.,“ uvedl Bill Wijdeveld ze společnosti M7 Platform Services.redakce