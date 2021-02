HBO GO nově nabízí slovenský dabing i titulky

DNES!

V důsledku narůstajícího zájmu o HBO GO na Slovensku jsou nejen pro slovenské předplatitele nově dostupné slovenské titulky a dabing. Všichni si tak mohou vybrat podle vlastních preferencí, slovenská lokalizace je dostupná i v Česku.Už nyní jsou v nabídce na HBO GO k dispozici ve slovenštině seriálové hity z produkce HBO - všech osm řad celosvětového hitu Hra o trůny, Černobyl, Sedmilhářky, Euforie a novinky jako Mělas to vědět či Jeho temné esence. Slovenský dabing je také k dispozici u kultovního seriálu Živí mrtví.Z filmů si mohou diváci vychutnat novinku režiséra Stevena Soderbergha Nechte je všechny mluvit s Meryl Streep v hlavní roli, posledních devět filmů ze série s Jamesem Bondem, filmy s Harry Potterem, klasiku Watchmen z roku 2009 nebo hity jako Zodiac, Krycí jméno U.N.C.L.E., Ocelová pěst nebo Tomb Rider.Pro děti nebudou chybět animované filmy ze studia Disney jako Blesk, Coco, Hledá se Nemo, Zootropolis a nebo z produkce Warner Bros - Pokémon detektiv Pikachu. Pro dětské diváky bude k dispozici i dabing k novým sériím Tlapkové patroly, které se na HBO GO objeví na konci února.Velké filmové a seriálové novinky budou ve slovenštině na HBO GO automaticky přibývat.Na lokalizaci nových titulů HBO spolupracuje s dabingovým studiem Sunrise, na které jsou navázáni nejlepší a nejznámější slovenští umělci. Proto ve slovenských verzích uslyšíte hlasy Zdeny Studénkové, Diany Mórové, Juraje Kemky, Martina Mňahončáka, Martina Kaprálika, Iva Gogála, Kristíny Svarinské, Matěje Landla, Dušana Cinkota a mnohých dalších.HBO GO je na Slovensku stejně jako v České republice k dispozici předplatitelům HBO u operátorů, nebo se dá předplatit napřímo. Stačí se zaregistrovat a užít si filmy, seriály a animované příběhy ve zvoleném jazyce na smart tv, počítači, tabletu či chytrém telefonu. Po registraci získává každý HBO GO na sedm dní zdarma.redakce