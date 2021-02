ČT sport vysílá 15 let. Po roce bez sportu se chystá na extrémní sezonu

DNES!

Sportovní vysílání je už historicky pevnou součástí programu České televize. První živé přenosy v Československé televizi byly právě ty ze sportovních událostí. Například přenosy z hokejového mistrovství světa vysíláme nejdéle na světě. A dodnes patří mezi divácky nejoblíbenější. Zároveň jsme dnes ale jedna z mála evropských veřejnoprávních televizí, které divákům nabízejí tolik velkých sportovních událostí. V řadě zemí jsou už dávno doménou komerčních, placených vysílatelů

V evropském kontextu se nicméně ČT sport opakovaně stává nejsledovanějším sportovním veřejnoprávním programem a divákům v Česku, navzdory všem změnám na televizním trhu, každoročně přináší nejen nejvýznamnější světové a tuzemské sportovní akce, ale i řadu malých nebo minoritních sportů v podání profesionálů i amatérů. Díky tomu, že tým ČT sport je na vysoké profesní úrovni, pak mnohdy jako jediní vyrábíme přenosy, které vysíláme do celého světa. Dokonce i přenos z Jizerské padesátky poputuje tento víkend do dalších osmdesáti zemí

▲ Obr č. 1 - Mikrofony ČT (foto: Česká televize)



Jsme Česká televize, cílem našeho vysílání je tedy od počátku především český sport. Vždy se snažíme být u těch nejpodstatnějších událostí, přímo v místě konání, se studiem, abychom měli co nejtěsnější kontakt se sportovci a mohli divákům co nejvíce přiblížit nejen jejich sportovní výkony, ale i pohled do zákulisí. Kromě toho však z pozice média veřejné služby podporujeme také události, které by se jinak k publiku nedostaly

▲ Obr č. 2 - První živý televizní přenos (foto: Česká televize)



Do vzniku ČT sport nemělo vysílání ligových soutěží prioritu, například basketbalová liga se na obrazovce objevila jednou za dva měsíce

Byl to první ryze sportovní veřejnoprávní kanál v Evropě.vznikl 10. února 2006 a za dobu svého vysílání nabídl neuvěřitelných 34 tisíc hodin přímých přenosů. V den svého patnáctého výročí je rozšíří o přenosy z mistrovství světa v biatlonu ze slovinské Pokljuky a z mistrovství světa v alpském lyžování z italské Cortiny d'Ampezzo. V letošním roce se ČT sport chystá na výjimečný počet velkých sportovních událostí. Jak přesně ale budou probíhat, není dodnes jasné. Říká Česká televize.,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „.“Nejen tuzemských, ale i světových akcí by letos mělo být více, než je obvyklé. A ČT sport bude u nich. Kromě dvaatřiceti mistrovství v celkem dvaceti sportech, včetně hokejového a fotbalového, přinese rovněž přenosy z olympiády a své kamery vyšle zprostředkovat dvanáct tuzemských profesionálních soutěží.,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský. Za dobu vysílání již stanice odvysílala přenosy z osmi paralympijských her a ze sedmi her dětí a mládeže.Specializovaný kanál České televize vznikl jako čtvrtý ze sedmi stávajících programů televize veřejné služby, a z počátku proto nesl název. V průběhu let změnil název ještě dvakrát, v roce 2008 naa v roce 2012 na. Své vysílání odstartoval v pátek 10. února 2006 v devět hodin dopoledne se zahájením zimních olympijských her v Turíně. Vysílal šestnáct hodin denně, o dva roky později přešel na čtyřiadvacetihodinový režim. Na jeho přípravu měl tehdejší šéfredaktor Otakar Černý společně s Michalem Dusíkem a dalšími třemi lidmi vyčleněno jen pět měsíců.V historii vysílánídiváky nejvíc lákaly hokejové přenosy. Z první dvacítky patří hokeji plných devatenáct příček. V únoru 2014 zasedlo k obrazovkám přes 2,1 milionu lidí, aby sledovali olympijský boj o postup do čtvrtfinále mezi Čechy a Slováky. Druhý rekord vznikl před dvěma lety na slovenském mistrovství světa, kdy zápas mezi Českem a Německem sledovalo 2,04 milionu lidí. Třetí příčku drží pražský šampionát, utkání mezi Českem a Finskem si v roce 2015 nenechalo ujít přes 1,9 milionu lidí.V loňském roce, kdy se hokejové MS nekonalo, byl nejdominantnějším sportem biatlon. Z dvacítky nejsledovanějších přenosů patří biatlonu hned devatenáct příček. Nejsledovanějším byl únorový závod žen s hromadným startem z mistrovství světa v italské Anterselvě. Zhlédlo jej 857 tisíc diváků při podílu na publiku 31,75 %.“, připomíná jeden ze zakladatelů ČT sport Michal Dusík.Krátký rozhovor s jedním ze zakladatelů ČT sport, Michalem Dusíkem.Michal Dusík, ČT: Do zahájení vysílání programu ČT4 Sport se sport vysílal především na programu ČT2, a to značně nahodile. Avšak s velice dobrou sledovaností. Zkrátka, když se zrovna v ten den hrál zajímavý zápas, tak jsme jej odvysílali, když ne, tak sport ve vysílání chyběl. Diváci tak mnohdy viděli třeba jen jeden hokejový extraligový zápas týdně. Sport měl totiž na Dvojce obvykle prostor na maximálně tři až čtyři přenosy týdně. Díky ČT4 Sport jsme toho mohli odvysílat nepoměrně více. Vznikem ČT4 Sport jsme také mohli více podporovat domácí sport, sportovce i ligové soutěže.U každého nového projektu zpravidla platí, že na jeho přípravu není nikdy dost času. Bylo tomu i u ČT4 Sport. Zprvu padaly návrhy začít vysílat od poloviny roku 2006, ale ukázalo se, že zahájit vysílání se startem ZOH v Turíně dává největší smysl. Na olympijských hrách jsme navíc měli komentátorský tým, pouze jsme mu tedy zdvojnásobili práci... A naši komentátoři měli možnost komentovat to, co dosud ne. A ukázalo se to jako dobrá cesta.Byli jsme první takto koncipovaný veřejnoprávní program v Evropě. A zatímco v ostatních zemích vznikaly veřejnoprávní sportovní kanály spíše jako reakce na vznik soukromých kanálů, kde logicky veřejnoprávní musely soukromé vysilatele dohánět, u nás tomu bylo naopak.Při vzniku jsme se samozřejmě inspirovali u již existujících a fungujících programů, třeba u komerčních amerických. Především nám šlo ale to, aby náš program měl řád a pestrou skladbu. Čímž jsme si v jistém smyslu diváky rozmazlili, neboť jsou zvyklí, že jim nabízíme spoustu kvalitního sportu za paušální poplatek daný zákonem, a nikoli za částky obvyklé na soukromých kanálech.Je však třeba brát v potaz, že ceny za televizní práva neustále rostou, a do těchto soubojů jde Česká televize oproti soukromým vysílatelům znevýhodněná. Na rozdíl od nich totiž nemůžeme zvýšené náklady vykrýt příjmy z reklamy a sponzoringu, protože ten můžeme využívat jen v omezené míře.Nabízíme pestrou škálu sportů a jedná se o akce, které diváky zajímají. Od kompletního pokrytí světových šampionátů v hokeji, zápasů fotbalové reprezentace, přes přenosy z olympijských her až po biatlon či cyklistiku. A nechybí ani menšinové sporty nebo amatérské soutěže, které mají na obrazovce své pevné místo.Snažili jsme se nabízet maximum možného. Kritické bylo první období lockdownů, kdy se nesportovalo prakticky nikde snad jen v Bělorusku a práva na běloruskou fotbalovou ligu nemáme a ani je neplánujeme zakoupit. Naštěstí máme pestrý archiv a podle diváckého ohlasu si sportovní fanoušci rádi připomněli zajímavé momenty z historie. Pak už se sport začal rozjíždět a my se snažili být u toho. Třeba restart atletiky 1. června jsme realizovali ve spolupráci s atletickým svazem a měl jsem velkou radost, když jak myšlenku, tak také televizní zpracování chválil i šéf Světové atletiky Seb Coe. Na podzim už jela řada světových soutěží a zároveň jsme mohli českým fanouškům, alespoň prostřednictvím přenosů, umožnit sledovat domácí sport.Letošní rok jsme odstartovali historicky nejbohatší nabídkou ze světových pohárů zimních sportů a diváci nám to oplatili rekordním zájmem. Na velké akce jsme zvyklí a připravit se umíme, vlastně jediný problém je v tom, že u řady z nich není do poslední chvíle jisté, jak budou probíhat.redakce