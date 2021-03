Multiplex 24 z nového vysílače Albrechtice u Frýdlantu

DNES!

▲ Mapa č. 1 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Albrechtice u Frýdlantu (mapa: Digital Broadcasting)



Stanice, které jsou aktuálně šířeny v multiplexu 24:

Celoplošný DVB-T2 multiplex 24 operátora Digital Broadcasting opět rozšířil své pokrytí. Do provozu byl dnes uveden vysílač menšího výkonu v Libereckém kraji - Albrechtice u Frýdlantu.Nový vysílačpracuje na K43 (650 MHz) s horizontální polarizací a výkonem ERP 100 Wattů (20 dBW). Vysílač je umístěn v nadmořské výšce 623 metrů a 28 metrů nad zemí. Vysílač zlepšil pokrytí ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji.Vysílač pracuje v rámci jednofrekvenční (SFN) síti spolu s dalšími vysílači Jablonec - Černá Studnice, Česká Lípa - Špičák a Liberec - Lanovka na K43.Multiplex 24 s nově spuštěným vysílačem (celkem je jich již 76) pokrývá již 92,4 procent území České republiky. Vysílání je dostupné pro 97,2 procent populace ČR (tj. pro 10.157.939 obyvatel).Nova, Nova Action Nova Gold , Paramount Network, JOJ Family, RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV, SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce