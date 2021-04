Multiplex 24 se rozšířil o vysílač Hanušovice

DNES!

Další rozšíření pokrytí území signálem DVB-T2 připravila společnost Digital Broadcasting . Její celoplošný multiplex 24 mohou diváci přijímat v další oblasti České republiky - konkrétně v Olomouckém kraji. Firma uvedla do provozu nový vysílač Hanušovice.Vysílač Hanušovice pracuje na K44 v rámci jednofrekvenční sítě (SFN) s vysílači Olomouc - Slavonín, Jeseník - Zlatý Chlum a Přerov - Čekyně.Multiplex 24 z vysílače Hanušovice vysílá s výkonem 501 Watt ERP s horizontální polarizací z nadmořské výšky 642 metrů. Úkolem vysílače menšího výkonu je zlepšit či dokrýt oblast v Olomouckém kraji, kde doposud mohl být příjem celoplošné sítě problematický.Po spuštění vysílače Hanušovice se vysílá multiplex 24 z celkem 77 vysílačů po celé České republice. K dnešnímu dni tato DVB-T2 síť poktývá již 92,5 procenta území a 97,3 procent obyvatel České republiky (tj. 10.161.572).Nova, Nova Action Nova Gold , Paramount Network, JOJ Family, RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV, SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce