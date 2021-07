Telly zařadila do nabídky kanál NASA UHD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Telly - Dobře naladěná telka (foto: Telly)



V internetové verzi televizní platformy Telly se objevil první kanál v rozlišení Ultra HD rozlišení ve formátu 4K. Operátor do nabídky zařadil stanici NASA 4K. Stanice je dostupná ve všech televizních balíčcích a tedy dostupná pro všechny zákazníky.je prvním televizním kanálem, který bude dostupný ve špičkovém rozlišení Ultra HD, nebo jinak také 4K. Televize Telly jej dnes zařadila do nabídky do všech svých měsíčních balíčků pro internetovou televizi.Stanice, u níž bude toto špičkové rozlišení k dispozici, nese název NASA 4K a jde o stanici Národního úřadu pro letectví a vesmír, zkráceně NASA (anglicky National Aeronautics and Space Administration). Americká NASA na tomto kanálu vysílá záběry z vesmíru a pak také dokumenty s vesmírnou tematikou.4K rozlišení nebo jinými slovy UHD (Ultra HD) nabídne rozlišení 3 840 × 2 160 pixelů, což je 4x více než dosud nejrozšířenější rozlišení Full HD. V něm televize Telly vysílá většinu svých ostatních programových kanálů.Pro diváky, jejichž televizor nepodporuje rozlišení 4K je v případě vesmírného kanálu NASA i nadále k dispozici verze s rozlišením Full HD, jejíž obsah je totožný s verzí 4K. Rozlišení 4K je k dispozici pro následující aplikace: Samsung Smart TV, LG TV, Android TV, Apple TV. Podmínkou ke sledování je, aby televize podporovala přehrávání ve 4K.„NASA 4K je prvním kanálem dostupným pro české diváky v nejvyšším možném rozlišení. Věříme, že tato technologie má budoucnost a proto bychom rádi v následujících letech přinášeli další nové televizní kanály v tomto špičkovém rozlišení“ řekl Vladimír Rusnák, ředitel televize Telly.NASA UHD je novinkou pro zákazníky internetové televizní služby Telly. Zákazníci se satelitní nabídkou Telly mohou tuto stanici na vlastních 4K set top boxech a televizorech sledovat již delší dobu díky volnému ( FTA ) vysílání na satelitech Intelsat 10-02 (1°W) a Thor 7 (0,8°W). Vedle programu NASA UHD mohou abonenti Telly sledovat i další FTA kanály ve špičkové kvalitě - WOW 4K, Mooz 4K, 4K Heritage a HOME 4K. Tyto stanice jsou určeny pro placené televizní služby. Nicméně díky dočasně volnému vysílání je mohou přijímat všichni zájemci o Ultra HD obsah.technické parametry - WOW 4K, Mooz 4K, NASA UHD, 4K Heritage, HOME 4K:* Intelsat 10-02 (1°W), freq. 12,705 GHz, pol. V, SR 45000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, (dočasně) FTAtechnické parametry - WOW 4K, NASA UHD:* Thor 7 (0,8°W), freq. 12,360 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, (dočasně) FTAredakce