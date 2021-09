Skylink TV pre Orange - nová satelitní služba s výhodami

DNES!

Slevy a výhody v kombinaci s jinými službami od Orange

Výhody kombinace s další službou od Orange

TV paušál Mini Smart Multi Kombi Komplet Počet programů 67 87 102 119 128 Měsíční poplatek (EUR) 5,34 eur 9,01 eur 11,61 eur 14,31 eur 40,50 eur

Doplňkový TV balíček Cena za mesiac HBO (včetně přístupu do HBO GO) 7,12 eur HBO Max (včetně Cinemax a HBO GO) 8,72 eur Maďarský balíček (32 programů) 1,59 eur MAN-X 8,32 eur Exxtra 7,76 eur Druhá a třetí karta 2,96 eur za každou kartu

Ještě více výhod při připojení k službě Love

K dispozici také samostatně

TV paušál Mini Smart Multi Kombi Komplet Počet programů 67 87 102 119 128 Měsíční poplatek (EUR) 5,80 eur 9,90 eur 12,90 eur 15,90 eur 45 eur Pronájem STB (Kaon MZ-52) 2 eura/měs. Druhá a třetí karta 3,70 eur měsíčně za každou kartu Instalace: - Inštalace technikem 119,60 eur - Inštalační kit (pro 1/2/3 TV) 40 eur/60 eur/ 80 eur

Doplňkový TV balíček Cena za mesiac HBO (včetně přístupu do HBO GO) 8,90 eur HBO Max (včetně Cinemax a HBO GO) 10,90 Maďarský balíček (32 programů) 1,99 eur MAN-X 10,40 eur Exxtra 9,70 eur

Telekomunikační operátor Orange Slovensko zahájil prodej nové satelitní služby s názvem. Novinka přináší bohatý televizní obsah a množství dalších výhod pro zákazníka v kombinaci s dalšími službami.Dnes začala společnost Orange nabízet novou satelitní televizní službu Skylink TV pre Orange. Během prvních dvou týdnů bude služba dostupná primárně pro stávající satelitní zákazníky, kteří mohou výhodně přejít na Orange TV cez kábel (pokud jsou v pokrytí fixní televize) nebo na novou službu Skylink TV pre Orange.Klient nemusí nic sám řešit. Orange své stávající satelitní zákazníky postupně oslovuje s výhodnou nabídkou. Zákazníci nezaplatí žádné poplatky spojené s ukončením nebo zřízením nové služby. Noví zákazníci mohou novinku z portfolia zakoupit od 6.10.2021.Nová služba Skylink TV pre Orange představuje cenově i obsahově atraktivní televizní službu pro stávající klienti Orange TV cez satelit , tak i pro nové klienty mimo pokrytí kabelové IPTV od společnosti Orange. Služba postupně nahradí stávající Orange TV cez satelit a bude pevnou součástí portfolia televizních služeb, které Orange zákazníkům nabízí.Zatímco stávající dosluhující služba Orange TV cez satelit se vysílá ze satelitu Eutelsat 16A (16°E), nová Skylink TV pre Orange je poskytována z družice Astra 3B na pozici 23,5°E, kde nabízí své televizní služby i přímo Skylink.Služba Skylink TV pre Orange obsahově kopíruje standardní nabídku Skylinku, v Orange ji mohou zákazníci získat s množstvím výhod - v kombinaci s dalšími službami totiž může klient dostat slevy na měsíční poplatky za televizi a doplňkové balíčky, instalaci a instalační balíčky může mít od 20 eur, nebo získat i slevu na měsíční poplatek za svůj internetový paušál. Při spojení služeb do Love získá i všechny aktuální benefity, které Love nabízí.Pokud se zákazník rozhodne spojit si novou satelitní službu s hlasovým nebo fixním internetovým paušálem od Orange, získá slevy na měsíční poplatek nejen za televizní paušál, ale i doplňkové televizní balíčky a to až do výše 20 procent.Při kombinaci satelitní služby s hlasovým nebo pevným internetovým paušálem navíc zákazník získá výhodnou cenu za instalaci technikem - pouze 10 eur a může získat i výhodnější cenu za instalační balíček - od 10 eur.Pro zákazníky, kteří si pořídí novou satelitní službu s pevným internetem, je navíc připravena sleva na měsíční poplatek za internet ve výši až 2 eur (v závislosti na internetovém programu).Nejvíce výhod a slev získají zákazníci, kteří si do balíčku Love přibalí novou Skylink TV pro Orange. Ve spojení s hlasovým paušálem a pevným internetem získá zákazník kromě kvalitních služeb také aktuální výhody LOVE:- vyšší dotaci na vybavení nebo slevu na měsíční poplatek,- a 3 GB dat měsíčně navíc k datům v hlasovém tarifu.Pokud se zákazník rozhodne využívat službu Skylink TV pro Orange samostatně a nespojí ji s jinými službami Orange, získá ji za standardní cenu 5,80 eur měsíčně bez jakýchkoli dalších výhod. Nejnižší paušál Mini stojí 5,80 eur měsíčně, nejvyšší Komplet vyjde zákazníka na 45 EUR měsíčně.Tabulka: stručný přehled poplatků za službu Skylink TV pro Orangeredakce