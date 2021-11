Koncerty na 3sat: Kylie Minogue, Coldplay, Dua Lipa i Álvaro Soler

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pop around the clock (foto: 3sat)



technické parametry:

Silvestr s maratonem koncertů na 3sat

Silvestr na 3sat bude i v letošním roce ve znamení záznamů živých vystoupení hudebních hvězd popové a rockové scény. Na poslední den roku přichází tradiční maraton novějších i starších koncertů v rámci cyklu Pop around the clock.Televizní diváci si již zvykli na tradiční porci koncertů populární hudby různých žánrů a staří. Hudební fanoušci se tak mohou těšit na nejnovější koncerty, tak i na ty starší z 90. let minulého století z různých kontů světa. S televizí 3sat tak v pohodlí domova mohou diváci procestovat svět a vrátit se i díky záznamům v čase.Co si 3sat pro letošní Silvestr přichystala? V půl deváté dopoledne například na koncert kytaristy Erika Claptona z Velké Británie či po půl druhé v noci v první den nového roku 2022 na koncert alternativní metalové skupiny Lindemann z Ruska. Ve čtyři ráno na diváky čeká koncert anglické zpěvačky Dua Lipa z Velké Británie.3sat vysílá volně v HD i v klasickém SD rozlišení ze satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.satelit: Astra 1KR (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 11150video PID: 6510 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)CA systém: žádný ( FTA satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 28007video PID: 210 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 220, 221, 223, 225 (AC3)CA systém: žádný (FTA)05.45 Laura Marling: Live from Union ChapelIslington, Londýn, Velká Británie, 2020.06.30 zdf@bauhaus: Livemusik mit Leslie ClioAula der Bauhaus-Universität, Weimar, Německo, 2021.07.30 Joe Bonamassa: Now Serving Royal Tea Live From the RymanRyman Auditoríum, Nashville, Tennessee, USA, 2020.08.30 Eric Clapton: The Lady in the BalconyCowdray House, West Sussex, Velká Británie, 2021.09.45 The Rolling Stones: Vodoo LoungeJoe Robbie Stadium, Miami, Florida, USA, 1994.11.00 Tina Turner: Foreign Affair - Live from BarcelonaEstadi Olímpic de Montjuc, Barcelona, Španělsko, 1990.12.15 Joan Armatrading: Live at Asylum ChapelLondýn, Velká Británie, 2021.13.00 Bruce Springsteen & The E Street Band: Live in New York CityMadison Square Garden, New York, USA, 2000.15.00 Billy Joel: Live at Yankee StadiumNew York, USA, 1990.16.00 Simply Red: Live at Old Trafford - Theatre of DreamsOld Trafford Stadium, Manchester, Velká Británie, 1996.17.00 Pet Shop Boys: Discovery - Live in RioMetropolitan Music Hall, Rio de Janeiro, Brazílie, 1994.18.00 Kylie Minogue: Golden Tour LiveThe O2 Arena, Londýn, Velká Británie, 2018.19.00 Christina Aguilera: Back to Basics - Live and Down UnderAdelaide Entertainment Centre & Acer Arena Sydney, Austrálie, 2007.20.00 P!nk: The Truth About LoveRod Laver Arena, Melbourne, Austrálie, 2013.21.30 The Rolling Stones: Havana MoonColiseo de la Ciudad Deportiva, Havanna, Kuba, 2016.23.20 Coldplay: Live in So PauloAllianz Parque, So Paulo, Brazílie, 2017.00.35 Depeche Mode: One Night in ParisPalais Omnisports de Paris-Bercy, Paříž, Francie, 2001.01.35 LINDEMANN: Live in MoscowVTB Arena, Moskva, Rusko, 2020.03.00 Isle of Wight Festival 2021Seaclose Park, Newport, Velká Británie, 2021.Vystoupí: Duran Duran, David Guetta, Snow Patrol, Liam Gallagher, Becky Hill04.00 Dua Lipa: Studio 2054Printworks Nightclub, Londýn, Velká Británie, 2020.05.10 zdf@bauhaus: Livemusik mit Álvaro SolerAula der Bauhaus-Universität Weimar, Německo, 2021.redakce