AMC obnovila smlouvu s T-Mobile, Slovak Telekom a Digi Slovakia

Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v úspěšné spolupráci se společnostmi T-Mobile TV v České republice, Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na Slovensku prostřednictvím této nové dlouhodobé smlouvy, která zahrnuje obnovení vysílání našich populárních stanic, rozšíření přístupu k našemu obsahu prostřednictvím OTT a dalších platforem a uznává hodnotu našeho portfolia

Díky našim neustálým značným investicím do obsahu jsme se stali předním poskytovatelem lokálně relevantních sportovních, dramatických, filmových, dokumentárních a dětských stanic v regionu a těšíme se, že budeme moci i nadále nabízet náš populární obsah a stanice zákazníkům skupiny Slovak Telekom

Společnost AMC Networks informovala o uzavření nové dohody se společnostmi T-Mobile TV Czech Republic, Slovak Telekom a Digi Slovakia. Nový deal zajišťuje pokračující vysíláni stanic AMCNI, včetně oblíbených sportovních stanic Sport1 a Sport2, které nabízejí atraktivní lokální a regionálních sporty.Společnost AMC Networks International (AMCNI) a T-Mobile TV Czech Republic, Slovak Telekom a Digi Slovakia ze skupiny Slovak Telekom oznamují dlouhodobé komplexní obnovení distribuční smlouvy. Předplatitelé poskytovatelů služeb si budou moci i nadále vychutnat oblíbené televizní staniceStrategická dohoda, včetně společného marketingu a propagace obsahu, poskytuje zábavu milionům diváků v České republice a na Slovensku. Navazuje na dlouholeté partnerství obou společností. Multiplatformní dohoda zahrnuje IPTV, DTH, kabelové a OTT vysílání.,“ řekl Balázs Hajós, viceprezident pro partnerský prodej společnosti AMC Networks International. „.“Díky významným investicím AMCNI si sportovní nadšenci budou moci vychutnat lokálně relevantní program, jako jsou přímé přenosy a exkluzivní zápasy reprezentace v kvalifikaci na ME, Ligu národů UEFA a mezinárodní přátelské zápasy, Evropskou ligu UEFA a Konferenční ligu UEFA, Mistrovství Evropy EHF i Tipsport extraligu.jsou jedinými stanicemi v České republice a na Slovensku, které budou vysílat všechny zápasy národních týmů UEFA a jediné, které budou vysílat zápasy nejsilnějších evropských reprezentací.Stanice Sport1 a Sport2 jsou též exkluzivním domovem pro Formuli 1, CHL, KHL, SHL, Copa del Rey a Supercopa, Coppa Italia a Supercoppa, Ligu mistrů EHF a Evropskou ligu EHF.Kromě sportu uvidí diváci na stanici Spektrum i oceňované dokumentární seriály z původní produkce a uznávané původní seriály, jako je Fear The Walking Dead anebo Better Call Saul.redakce