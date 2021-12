Silvestrovské koncerty na domácích stanicích

DNES!

Česká televize (ČT)

▲ Obr č. 1 - Rod Steward v Royal Albert Hall One Night Only (foto: Česká televize)



▲ Obr č. 2 - Kabát - Noc v Edenu (foto: Česká televize)



Rozhlas a televize Slovenska (RTVS)

▲ Obr č. 3 - Ztracený v O2 aréně (foto: archív TV Nova)



TV Nova

TV Relax

Nevybrali jste si žádnou hudební show z maratonu koncertů na stanici 3sat v poslední den letošního roku? Nevadí. O diváky budou svým programem bojovat i české a slovenské stanice, které chystají řadu záznamů koncertů populární hudby a hudební dokumenty a to jak domácích, tak i světových star.Očekáváte-li na Silvestra koncerty, přepněte na ČT art , který jich přinese několik. Ve 20:00 hodin to bude koncertní recitál ostravského písničkáře, textaře a básníka Jaromíra Nohavici. Půjde o koncert z roku 1990.Po skončení recitálu se ve 20:50 hodin můžete vydat za britskou rockovou legendou Rodem Stewartem. Vystoupí s hvězdnými hosty ve slavné londýnské hudební síni v Royal Albert Hall.Čtvrt hodiny po dvaadvacáté hodině odvysílá artový kanál veřejnoprávního vysílatele velký koncert populární rockové skupiny Kabát ze stadionu v pražském Edenu k 30. výročí existence skupiny, na němž zazněly její největší hity.Dvacet minut po půlnoci, kdy už budeme psát datum 1.1.2022, je v plánu britský hudební dokument o švédské hudební legendě, která svými skladbami dobyla svět - ABBA: vítěz bere vše.Hudební vysílání ČT art bude pokračovat ve čtvrt na dvě ráno, kdy přinese galakoncert k 60. výročí ostravského studia ČT v rámci relace "Černá hvězda podruhé". Zazpívají Marie Rottrová, Hana Zagorová, Pavel Dobeš, Buty a mnoho dalších populárních zpěváků, zpěvaček a kapel (2016).Ve 2:40 hodiny ráno na diváky čeká záznam koncertu skupiny Buty ze známého ostravského klubu Rock & Roll Garage (2012)Novoroční hudební pásmo na ČT art ukončí kapela Mňága & Žďorp z Valmezu a její největší hity v neopakovatelném koncertním provedení (2010).Televizní Jednotka RTVS o půlnoci na Nový rok 2022 odvysílá záznam téměř dvouhodinového koncertu k nedožitým 70. narozeninám Karola Duchoně.Další hudební pořady chystá na Silvestra do vysílání druhý televizní okruh RTVS. Již odpoledne ve 14:35 hodin se mohou diváci podívat na filmový dokument o českém hudební géniovi - Karlovi Svobodovi, který natočil jeho syn Petr Klein Svoboda. Dokument se jmenuje Karel Svoboda - Šťastná léta.Po dokumentu v 16:15 přijde na řadu záznam koncertu bratislavské skupiny The Lucky Beatless Band, zaměřené na tvorbu legendární britské formace The Beatles.V 17:05 hodin RTVS Dvojka zopakuje dokumentární hudební portrét muzikanta a hitmakera Miroslava Žbirky - Meky (2019).Po bloku dětských pořadů pokračuje pásmo hudebních pořadů ve 20:15 hodin hudebním dokumentem "Spirits in the Forest" - život s Depeche Mode (2019). Ve 21:40 hodin Dvojka odvysílá záznam koncertu známé irské skupiny U2: eXPERIENCE - naživo v Berlíně (2019). Posledním letošním pořadem RTVS Dvojky bude záznam koncertu legendární rockové skupiny Kiss z Las Vegas (2015).Česká televizní skupina Nova připravila na svůj hlavní kanál TV Nova dva záznamy koncertů. Hned o půlnoci na Nový rok odvysílá záznam koncertu Marka Ztraceného z února 2020 plný nečekaných hostů a překvapení. nebude chybět ani unikátní vzpomínka na mistra Karla Gotta.V 1:40 hodin odvysílá TV Nova Mejdan roku, kdy Michal David oslavoval 50. narozeniny a s ním tisíce fanoušků a přátel. Gratulovat přišli Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Karel Gott a další hvězdy české populární scény (2010).To nejlepší z narozeninového Megakoncertu rádia Čas čeká na diváky televize Relax. První blok začne na Silvestra ve 14:40 hodin a v rámci něho vystoupí Petr Kotvald, Anna K, Vašo Patejdl, Petra Janů, Standa Hložek, Lunetic a další.Ve 20:30 hodin začne druhá část Megakoncertu, která potrvá až do půlnoci. Těšit se můžete na hvězdy jako Citron, Meky Žbirka, Helena Vondráčková, Slza, Mirai, No name a řadu dalších.redakce