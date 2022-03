Magio Sat, Magio IPTV i OTT budou od května dražší

DNES!

Magio Sat

Program Cena samostatně Magio Sat M 11,90 eur Magio Sat L 17,40 eur Magio Sat XL 22,90 eur

▲ Tabulka č. 1 - Nové ceny za Magio Sat od 1.5.2022



Magio IPTV

Program Cena samostatně Magio Televízia M 12,40 eur Magio Televízia L 18,40 eur Magio Televízia XL 23,40 eur

▲ Tabulka č. 2 - Nové ceny za Magio IPTV od 1.5.2022



Magio GO

Program Cena samostatně Magio GO M 14,40 eur Magio GO L 20,40 eur Magio GO XL 25,40 eur

▲ Tabulka č. 3 - Nové ceny za Magio Go (OTT) od 1.5.2022



Vyšší slevy v Chytrém balíčku s TV a internetem

Společnost Slovak Telekom (ST) chystá zdražení televizních služeb poskytované pod značkou Magio na satelitu a internetu (IPTV i OTT). Vyšší ceny budou platit od května. Zákazníci se dočkají i nových programů.Během druhého čtvrtletí se klienti operátora dočkají nových programů. Do nabídky budou zařazeny sportovní stanice, dětská televizea nový kanál skupiny Markíza zaměřený na kriminální produkciDalší novinkou je rozšířený TV archív pro, který je zadarmo v této skupině - počet stanic ze zvýší z pěti až na 16 v HD.Zákazníci získají i slevu na set top box na IPTV a OTT technologii a navíc ST nabídne klientům výhodnější cenu pro L a XL program v balíčku s internetem oproti samostatné službě.Méně příznivou zprávou je plánované zdražení televizních služeb napříč všemi platformami Magio od 1.5.2022. Důvodem vyšších cen je rostoucí míra inflace, výrazné zvyšování cen energie a vstupních nákladů, které jsou klíčové pro poskytování služeb. Vedle těchto narůstajících nákladů se u televizních služeb zvyšují poplatky za vysílací práva domácích a zahraničních vysílacích společností.Satelitní televize Magio Sat bude dražší u balíčku M o jedno euro měsíčně. U vyšších variant L a XL se uplatňuje sleva při kombinaci s internetem.Na technologii IPTV bude televizní služba Magio u balíčku M stát o 1,50 eura měsíčně více. Vyšší programové balíčky L a XL může zákazník získat za výhodnější cenu s internetem a zároveň i slevu na set top box.OTT služba Magio Go bude u nejnižšího balíčku M o 1,50 eura měsíčně dražší. U vyšších programových balíčků se uplatní výhodnější cena podle využívání služeb v balíčku s internetem. Zákazník dostane i slevu na Magio Go Box ve výši 50 centů u programů L a XL.V rámci chytrého balíčku se budou zvyšovat balíčkové slevy a při TV službě v balíku navýší její sleva (resp. sníží její cena) o 50 centů. V případě, že má zákazník i internetovou službu, získá při ní další slevu 50 centů.Pokud klient využívá dvě služby (internet + TV), bude navýšení balíčkové slevy o 1 euro (50 centů za internet a 50 centů za TV) a stejně i při triple play balíku s pevnou linkou (50 centů za internet a 50 centů za TV).Nové ceny za televizní služby se týkají všech zákazníků ST a tedy jak nových, tak i současných. Vzhledem k tomu, že se mění smluvní podmínky, mohou stávající klienti odstoupit od své smlouvy, pokud nesouhlasí s těmito změnami, a to nejpozději do 30.4.2022.redakce