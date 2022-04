Nepřetáčej - kampaň TV Prima vysvětluje důležitost reklamy

DNES!

▲ Obr č. 1 - Nepřetáčej - kampaň TV Prima k omezení přetáčení u IPTV/OTT operátorů (foto: FTV Prima)



▲ Obr č. 2 - Nepřetáčej - Lukáš Kubát, ředitel pro strategii skupiny Prima, představuje kampaň TV Prima k omezení přetáčení u IPTV/OTT operátorů (foto: FTV Prima)



Naším cílem je veřejnosti vysvětlit, že jejich zhlédnutí reklamy je pro nás důležité. V posledních letech se počet domácností, které využívají IPTV, téměř ztrojnásobil, uživatelé si oblíbili zpětné přehrávání pořadů a spolu s tím se i naučili přetáčet reklamy. Podle realizovaných průzkumů dokonce až dvě třetiny lidí během sledování pořadů přetáčí reklamu. Kvůli tomu ročně přicházíme až o 300 milionů korun, které bychom mohli zpětně investovat do výroby dalšího programu

Situace, kdy se nám snižuje objem odsledované reklamy, a zároveň rostou náklady na výrobu našich pořadů v důsledku zdražování na trhu, byla pro nás, skupinu Prima, již neúnosná, proto od 1. června omezujeme přetáčení reklamy, abychom mohli i nadále vyrábět pořady pro diváky v kvalitě, na kterou jsou zvyklí

Podoba omezení přetáčení stanic skupiny Prima

▲ Obr č. 3 - Nepřetáčej - kampaň TV Prima k omezení přetáčení u IPTV/OTT operátorů, seriál ZOO (foto: FTV Prima)



Kampaň #Nepřetáčej ukazuje pořady Primy v laciném provedení

▲ Obr č. 4 - Nepřetáčej - kampaň TV Prima k omezení přetáčení u IPTV/OTT operátorů, show 7 pádů Honzy Dědka (foto: FTV Prima)



▲ Obr č. 5 - Nepřetáčej - kampaň TV Prima k omezení přetáčení u IPTV/OTT operátorů, show Máme rádi Česko (foto: FTV Prima)



V květnu odstartuje komunikační kampaň skupiny Prima Nepřetáčej, která bude divákům vysvětlovat, proč je pro ni reklama tak důležitá. Jde o hlavní zdroj příjmů pro financování provozu TV Prima a výrobu pořadů.Právě díky reklamě mohou diváci sledovat pořady v kvalitě, na kterou jsou zvyklí. Kampaň s hashtagem Nepřetáčej cílí především na diváky internetových platforem typu IPTV a OTT u kterých bude od 1. června 2022 na všech programech skupiny Prima v různé formě omezeno přetáčení televizní reklamy. Omezení přetáčení se týká jen samotných reklamních bloků, nikoliv přetáčení v rámci pořadu. Nicméně s ohledem na složitost implementace do aplikací a systémů může být dočasně zablokována funkce přetáčení u celého obsahu v televizním archívu stanic Prima.Omezení přetáčení se netýká diváků dalších distribučních platforem - tedy satelitního a pozemního vysílání.Televizní kampaň #Nepřetáčej bude edukovat diváky, proč se reklama vůbec vysílá a proč je pro komerční televizi tak důležitá. Na základě úspěšnosti reklamy vydělává provozovatel a prostředky pak může dále investovat do výroby či nákupu nových pořadů, investovat do rozšiřování televizních stanic či vysílací techniky.,“ říká Lukáš Kubát, ředitel pro strategii skupiny Prima, a dodává: „.“Podmínky nastavení omezení možnosti přetáčení reklamy řešila skupina Prima s jednotlivými operátory déle než rok. Jaké poskytnou nabídky pro své uživatele, je v režii IPTV operátorů, a záleží jen na jejich obchodní politice, jaké podmínky zprostředkují svým zákazníkům. Kromě varianty s plnou reklamou jim skupina Prima nabídla různé varianty zkrácení reklamního bloku, či dokonce možnost zakoupení práva sledovat pořady zcela bez reklam, a vylepšit tak uživatelský zážitek.Nová kampaň #Nepřetáčej představuje tři oblíbené pořady skupiny Prima, jak by vypadaly v levných kulisách a provedení. Za jejím konceptem stojí agentura Jinej Gang v čele s Ondřejem Hüblem. Realizace se ujala produkční společnost Ad kolektiv pod taktovkou režiséra Daniela Růžičky.První ze spotů představuje hlavní hvězdu seriálu ZOO Evu Burešovou, kterak pronáší svou repliku k figuríně s parukou a režíruje je „kulisák“, který Evu v závěru vyzývá k alternaci postavy gorily.Druhý spot přibližuje prostředí natáčení show Honzy Dědka s ústřední postavou starého muže, „dědka“, který má pořad moderovat, ale ejhle, má problém s pamětí. V závěrečné scéně se v publiku objevuje skutečný moderátor Honza Dědek.Poslední spot přibližuje oblíbený zábavný pořad Máme rádi Česko s Liborem Boučkem a pseudopostavami kapitánů - Vojtou Kotkem a Jakubem Prachařem, kteří jsou opět ztvárněni náhodnými neherci. I zde jsou hlavní postavy vystavovány lidovému pojetí a úskalí laciných kulis. Stejně jako v předchozích variantách spotů uslyší diváci na závěr apel protagonisty - v tomto případě Libora Boučka, aby lidé sledovali reklamy, protože díky tomu může skupina Prima zachovat stávající kvalitu pořadů.Kampaň Nepřetáčej poběží od 2. května napříč všemi mediatypy skupiny Prima, včetně rádií. Nebudou chybět ani inzeráty v denících, v televizních guidech a v onlinu.redakce