Co rok 2021 dal (a vzal)...

▲ Obr č. 1 - Divák s dálkovým ovladačem. Ilustrační foto (foto: Orange)



Nové programy na trhu

Akvizice CANAL+

Bezkartový modul Nagra a přijímač pro Skylink

Nové bezkartové moduly Digi SK

Nové multimediální přístroje

Jaký bude rok 2022?

Loňský rok přinesl pro diváky řadu novinek. Diváci se dočkali několika nových stanic a to jak ve volném vysílání, tak i v placených službách. Rovněž rok 2021 přinesl několik významných akvizic. Na trhu se objevily další zajímavé přístroje.Co bylo na trhu 2021 nového? O tom web parabola.cz informuje denně své čtenáře. Do tohoto článku jsme vybrali jen některé události, které stojí za to připomenout.Na českém a slovenském trhu začaly vysílat nové programy. Skupina FTV Prima spustila v červnu hvězdný kanál, v říjnu stanici zaměřenou na reality show. Skupina Nova rozšířila nabídku lineárních stanic o ženský kanál. Původní program Nova 2 provozovatel rebrandoval naNova je také provozovatelem dvou nových prémiových sportovních kanálů, které se vysílají v Česku i na Slovensku. Oba nové programy jsou od ledna letošního roku vysílány v samostatných verzích pro Česko a Slovensko. Odlišná je jen reklama, sportovní obsah je stejný. Stanice vysílají Ligu mistrů UEFA, španělskou LaLigu, německou Bundesligu a italskou Serii A. Vedle nejvyšších fotbalových soutěží oba programy nabízejí i druhé fotbalové ligy ze Španělska a Německa.Se startem Nova Sport 3 a Nova Sport 4 skončily v Česku a na Slovensku původní kanály pod značkou. Odstartoval také program, který provozuje společnost O2.Další sportovní kanály odstartovaly na Slovensku - skupina JOJ spustila vlastní sportovní stanici. Program láká na atraktivní sportovní obsah. Od roku 2024 bude vysílat MS v ledním hokeji.Krátce před vánočními svátky stihla rozšířit své portfolio lineárních programů také veřejnoprávní RTVS. Spustila sportovní kanál. Díky vlastnímu sportovnímu programu mohla sportovním fanouškům nabídnout obsah, který vyhledávají, ve větším rozsahu. Navíc RTVS Šport umožňuje očistit Dvojku RTVS od sportu a program vyprofilovat.Americká společnost Discovery začala na českém a slovenském trhu poskytovat svůj nový lokalizovaný kanálzaměřený na pořady a dokumenty, které se týkají vylepšování domovů a zahrad.Odstartoval první slovenský kanálzaměřený na elektronické sporty a počítačový průmysl.Dětský kanálzačal vysílat v češtině. Hudební stanice Šlágr prošly proměnou - skončily. Na trhu se objevily nové staniceFrancouzská společnost CANAL+, vlastník lucemburské mediální skupiny M7 Group , která provozuje satelitní platformy Skylink a freeSAT na českém a slovenském trhu, nakoupila vysílací práva na prestižní anglickou fotbalovou Premier na tři sezóny, počínaje 2022/2023. Šlo o poměrně velké překvapení - CANAL+/Skylink doposud žádné vlastní sportovní kanály neprovozuje a žádná sportovní vysílací práva doposud nekupoval. S příchodem CANAL+ se toto může změnit. Na francouzském i polském trhu provozuje společnost vlastní prémiové kanály pod značkou CANAL+. Zákazníci Skylinku již dvě exkluzivní stanice mají ve své nabídce -Druhou významnou akvizicí CANAL+ je získání majority (70% podílu) v SPI International. Tato transakce ještě nebyla dokončena. Nicméně po uzavření dealu bude moci CANAL+ expandovat na nové trhy, kde již působí SPI International.V produktové nabídce operátora satelitní platformy Skylink se objevil nový dekódovací modul. Zvláštností na něm je to, že pracuje v jiném systému podmíněného přístupu. Operátor doposud používal systémy Irdeto a Viaccess. Nový modul funguje v CA systému Nagra. Jde o bezkartový modul, který pracuje v CI+ verze 1.3 a 1.4 s podporou operátorského profilu. Jde o obdobu funkce FastScan v set top boxech - televizor si vždy stáhne nejnovější programovou mapu a diváci bez přelaďování budou programy přijímat z nových parametrů.Společnost DIGI Slovakia začala svým zákazníkům nabízet nové přístupové moduly se systémem podmíněného přístupu Nagra MA. Moduly jsou tzv. bezkartové (bez plastové dekódovací karty). Výhodou modulu je podpora operátorského profilu. Na moderních televizorech s CI+ rozhraním umožňuje instalovat programovou mapu bez nutnosti manuální instalace. V tomto směru se výrazně zjednodušuje uživatelský komfort pro zákazníky, kteří se v budoucnu o nové parametry programů nemusejí starat - modul se postará o stažení nejnovější tabulky programů. Nevýhodou modulu je zejména to, že vyžaduje podporu CI+ (nefunguje v CI+ rozhraní).Na trhu se během roku objevila celá řada zajímavých multimediálních set top boxů. Z bohaté nabídky zmiňme některé z nich - AB PULSe 4K a AB PULSe 4K MINI pro diváky satelitní televize a příznivce operačního systému E2. Pro Android TV se objevil povedený přístroj Homatics Box Q.V redakci webu parabola.cz sice křišťálovou kouli nemáme. Těžko se odhaduje, co rok během dvanácti měsíců přinese za novinky a jakým směrem se trh posune. Řada novinek připravují společnosti tajně. Nicméně některé události v loňském roce naznačují, co letos mohou diváci očekávat - akvizice vysílacích práv na fotbalové přenosy z anglické Premier League společností CANAL+, vlastníkem M7 Group, provozovatel česko-slovenské platformy Skylink, budou tématem, o kterém budou s blížící se další sezónou 2022/2023 diskutovat fanoušci anglického fotbalu.Během letošního roku by měla být dokončena další akvizice CANAL+ a to získání majority ve filmové a distribuční společnosti SPI International, která je provozovatelem lineárních kanálů různých žánrů, včetně filmových stanic pod značkou FilmBox.O zákazníky budou bojovat nové streamovací platformy jako discovery+, HBO MAX (HBO GO) či Paramount+. Start těchto služeb se očekává v letošním roce.redakce