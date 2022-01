Odstartovaly kanály Nova Sport 3 SK a Nova Sport 4 SK

DNES!

Tuto možnost nepochybně ocení i sázkové společnosti, kterým se tak otevírá mimořádně atraktivní způsob, jak svojí komunikací co nejefektivněji oslovit potenciální zákazníky

Od středy 5. ledna 2022 patří do sales house slovenské televizní skupiny Markíza dva nové prémiové sportovní kanály s názvy, které nahrazují původní společný feed pro Českou republiku a Slovensko.Samostatné distribuční feedy těchto programů určené výhradně pro slovenský trh umožní uspokojit poptávku všech zadavatelů reklamy, kteří chtějí oslovit aktivní, primárně mužskou cílovou skupinu. "," uvedl Juraj Máťuš, ředitel Centra reklamy skupiny Markíza.Stanice Nova Sport 3 a Nova Sport 4 vysílají na českém a slovenském trhu od 13.8.2021 a i po oddělení distribučních feedů na český a slovenský budou nadále poskytovat totožný sportovní obsah. Budou se lišit jen sponzorskými vzkazy a reklamními bloky se spoty určenými pro danou zemi.Stanice Nova Sport 3 SK a Nova Sport 4 SK budou nadále vysílat v HD rozlišení a divákům slibují nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže - Ligu mistrů UEFA, španělskou LaLigu, německou Bundesligu a italskou Serii A. Vedle top lig budou stanice vysílat i druhé fotbalové soutěže ze Španělska a Německa.Na nových stanicích mohou diváci sledovat i americkou sérii NASCAR či jihoamerický Pohár osvoboditelů (Copa Libertadores). Nova Sport 3 SK a Nova Sport 4 SK přinášejí divákům vysílání z nového zpravodajského studia a také i nejmodernější technologie.Stanice jsou od svého spuštění dostupné na Slovensku v nabídkách operátorů společností Slovak Telekom a DIGI Slovakia. Do své nabídky programy zařadila také společnosti Orange Slovensko a aktuálně oba programy může sledovat více než 400 tisíc abonentů. Podle informací Markízy probíhají jednání i s dalšími operátory, aby se nové programy dostaly k co nejvíce divákům.Připomeňme, že provoz samostatných feedů programů Nova Sport 3 a Nova Sport 4 pro Českou republiku a Slovensko schválila na svém posledním loňském zasedání česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), kde jsou obě stanice licencovány.redakce