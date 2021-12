Konec RTVS na kartách Plustelky

DNES!

Jak bude možné sledovat programy RTVS ze satelitu po 31.12.2021?

technické parametry - kanály RTVS na Skylinku (karty Skylink, RTVS):

Programy RTVS také ve Fotelce

technické parametry - kanály RTVS na platformě Fotelka:

Programy RTVS v nabídkách dalších operátorů

Televizní programy veřejnoprávního vysílatele RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) již nebude možné sledovat ze satelitu Astra s dekódovacími kartami Volná Telka/Plustelka. Diváci mají několik posledních dní se připravit na tuto změnu v dostupnosti programů RTVS.Programové služby Jednotka HD, Dvojka HD a Trojka (SD) nebude možné po 31.12.2021 dekódovat kartami Volná Telka/Plustelka v kódovacím systému Irdeto ( CAID 069A). K uvedenému datu končí stará distribuce televizních programů RTVS na kapacitě společnosti Towercom na satelitu Astra 3B (23,5°E), na kmitočtu 12,363 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK.Novou distribuci programů Jednotka HD, Dvojka HD, nového sportovního kanálu RTVS Šport a stanice Trojka v HD rozlišení od 9.12.2021 poskytuje společnost M7 Group (CANAL+ Luxembourg), která zvítězila v tendru na dodavatele satelitních služeb pro RTVS pro nadcházející roky. Na nové kapacitě RTVS (Astra 3B, freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) již není připojen uvedený CA systém Irdeto (CAID 069A), který patří kartám Volná Telka/Plustelka.Po vypnutí staré distribuce RTVS (freq. 12,363 GHz) v závěru roku skončí poslední památky a stopy po projektu Plustelky na satelitu, který oficiálně skončil již v roce 2017. Původní projekt počítal s tím, že s dekódovací kartou bude možné dekódovat placenou programovou nabídku Plutelka v pozemním distribuci a na satelitu neplacené stanice, které musí být z důvodu omezení vysílacích práv zakódované a dostupné jen na území Slovenska. Pamětníci si možná vzpomenou, že na tyto karty bylo možné dekódovat programy skupiny Markíza (TV Markíza, Markíza HD, TV Dajto TV Doma ) a to po úhradě servisního poplatku. Z důvodu nízkého zájmu diváků programy skupiny Markízy skončily v satelitní Plustelce v červnu 2016.Programy RTVS je možné již nyní sledovat ze satelitu Astra 3B z multiplexu společnosti M7 Group a to prostřednictvím dekódovacích karet a modulů česko-slovenské platformy Skylink . Stanice RTVS jsou součástí všech placených balíčků.Ze stejného satelitu a multiplexu je možné přijímat všechny 4 televizní programy RTVS i s dekódovací kartou RTVS (CA systém Irdeto, CAID 0668) a to bez pravidelných měsíčních poplatků. Přístupová karta "otevře" jen programy RTVS. Vedle nich může satelitní divák přijímat i FTA programy ze satelitu. Ani v tomto případě nemusí divák přesměrovávat parabolu na jiný satelitní systém.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,954 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15224video PID: 3401 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3411 (MPEG, slovensky), 3412 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15225video PID: 3501 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3511 (MPEG, slovensky), 3512 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15226video PID: 3601 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3611 (MPEG, slovensky), 3612 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15227video PID: 3701 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3711 (MPEG, slovensky), 3712 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)Další možností příjmu RTVS ze satelitu a to bez jakékoliv přístupové karty a předplatného aktuálně nabízí operátor B2B a DTH platformy Fotelka na satelitu Belintersat 1 (51,5°E). Programy Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka (SD) a také RTVS Šport HD poskytuje volně (FTA). Nicméně signály mohou být kdykoliv zakódovány a dostupné jen abonentům Fotelky.satelit: Belintersat 1 (51,5°E)frekvence: 11,230 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 1video PID: 1011 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 1012 (MPEG, slovensky), 1013 (AC3, slovensky)CA systémy: aktuálně žádné (FTA)service ID: 2video PID: 1021 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 1022 (MPEG, slovensky), 1023 (AC3, slovensky)CA systémy: aktuálně žádné (FTA)service ID: 33video PID: 1331 (MPEG-4/SD)audio PIDy: 1333 (MPEG, slovensky), 1032 (AC3, slovensky)CA systémy: aktuálně žádné (FTA)frekvence: 11,290 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKID: Štvorka šport HDservice ID: 134video PID: 2341 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 2342 (MPEG, slovensky)CA systémy: aktuálně žádné (FTA)Programy RTVS vedle Skylinku, karet RTVS a platformy Fotelka je možné sledovat také z dalších komerčních televizních platforem - Antik Sat (16°E), Magio Sat, Nová Digi TV SK a freeSAT (1°W/0,8°W). Bez sportovního okruhu RTVS Šport i v Česku na kartách T-Mobile SAT TV redakce