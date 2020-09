Majitel Skylinku zřejmě chystá otevření nového transpondéru

DNES!

technické parametry nového transpondéru

Zákazníci česko-slovenské satelitní platformy Skylink se patrně brzy dočkají programových novinek. Provozovatel této platformy, společnost Canal+ Luxembourg ( M7 Group ), zřejmě testuje další transpondér na satelitu Astra 3B Na družici Astra 3B byl dnes ráno zaktivován nový transpondér číslo 221, na kmitočtu 12,109 GHz, polarizace horizontální, symbolová rychlost je 29900 ksymb/s, protokol chyb FEC 2/3, norma DVB-S2 a modulace 8PSK. Multiplex je prázdný - neobsahuje žádné televizní a rozhlasové programy. Set top box či televizor se satelitním tunerem je proto schopen na daném transpondéru detekovat signál, žádný program zde ale (zatím) nenaladí.Na zmíněném satelitu poskytuje své služby zejména lucemburská společnost(M7 Group) a srbský telekomunikační operátor Telekom Srbija. Při pohledu na parametry multiplexu je zřejmé, že by se mohlo jednat o novou kapacitu pro skupinu Canal+. Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti Canal+ Luxembourg odmítl se k uvedenému aktivnímu transpondéru vyjádřit a spekulace nechtěl nijak komentovat.Faktem je, že společnost M7 Group nedávným přidáním programů FTA ) a pay-tv ) vyčerpala všechnu dostupnou volnou kapacitu pro poskytování svých služeb. Chce-li zařadit další programy, potřebuje další transpondérovou kapacitu.Skupina M7 Group je nyní součástí francouzské společnosti Vivendi, provozovateleve Francii a DTH službyv Polsku (dříve nc+ a předtím CANAL+). Na francouzském a později i polském trhu postupně investovala do přechodu SD programů do vysokého rozlišení ( HDTV ). Je teoreticky možné, že podobně bude postupovat i v dalších zemích, kde nově působí - tedy v Česku a na Slovensku (Skylink) a zemích Beneluxu (Canal Digitaal, TV Vlaanderen, TéléSAT). Vše se pravděpodobně vyjasní až v následujících dnech, až se na nové kapacitě objeví konkrétní programy.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,109 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKUvedená frekvence 12,109 GHz není pro zákazníky Skylinku úplně nová. Již dříve byly z této kapacity poskytovány programy a služby divákům. Po programové optimalizaci a investici do nových kodérů provozovatel Skylinku zmíněný transpondér vrátil. Nyní jej může použít pro chystané projekty.Martin Vyleťal