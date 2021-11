CAM803 Nagravision - poznejte nový dekódovací modul pro Skylink

DNES!

V dnešní recenzi si přestavíme nový licencovaný dekódovací modul pro satelitního operátora Skylink , který má označení CAM803. Tento modul již pracuje se systémem podmíněného přístupu Nagravision (Nagra MA).Právě systém Nagravision CAK8 byl zvolen společností Canal+ jako jednotný kódovací systém pro všechny země, kde působí. Tento systém je již připojen na všechny programy M7 Group kromě rakouského operátora HD Austria a u programů, které jsou výhradně určené pro belgického operátora Télésat.Připomeňme, že satelitní televize Skylink kóduje svoje programy také systémy Irdeto, Viaccess Orca a Conax. Kódovací systém Conax je určen pouze pro zákazníky freeSATu.Karty Irdeto M7 se již na náš trh od počátku tohoto roku nedodávají a moduly CAM701 s integrovanou kartou Viaccess Orca se již nedováží. Karty Irdeto M7 , tak i moduly CAM701 se doprodávají z bohatých skladových zásob distributorů a prodejců satelitní techniky.CAM803 Nagra je moderní bezkartový modul, který pracuje s tzv. virtuální dekódovací kartou. Výrobcem je firma SmarDTV. Karta v klasickém provedení již tedy fyzicky neexistuje, do modulu nelze žádnou kartu vložit, ale kartu nahrazuje jeden s chipů v samotném modulu.Z toho vyplývá řada výhod. Dekódovací kartu již není potřeba extra kupovat, nemůžete ji vložit chybně do modulu a samozřejmě jsou zde výhody bezpečnostní, protože nelze zachytit komunikaci mezi kartou a samotným modulem.Modul je celý plastový s etiketou, kde je logo společnosti M7 Group. Na opačné straně modulu naleznete štítek s řadou čísel, kde nejdůležitější je poslední číslo označené jako „vUA“, to je právě číslo virtuální dekódovací karty, které budete potřebovat k její registraci na webu operátora v zákaznické zóně Skylinku.Takovýto jednotný vzhled CAM803 naleznete u všech operátorů skupiny M7 Group, mezi které Skylink patří. Na první pohled, tedy nerozeznáte pro jakého operátora je dekódovací modul určen. To uvidíte z vlastního balení, ve kterém je modul dodáván na trh. Zde je již uveden název operátora např. Skylink a v pravém horním rohu označení země CZ nebo SK.A samozřejmě popis na balení je v řeči daného státu, kde operátor působí.Díky společnosti M7 Group jsem měl k dispozici tento modul velmi dlouhou dobu před oficiálním uvedením na trh. Pro účely důkladného testování mám jak verzi modulu CAM803 Nagra pro Česko, tak i pro Slovensko.Jaké jsou technické vlastnosti tohoto modulu? Zde přichází zásadní novinka, modul lze použít výhradně v rozhraní CI+ 1.3 a CI+ 1.4. Ve starém rozhraní CI použít nelze! Všechny moduly Irdeto Skylink Ready i CAM701 Viaccess Orca pracovaly také se starším rozhraním CI.Pokud modul CAM803 vložíte do CI slotu, jste informování o skutečnosti, že Vaše zařízení (TV nebo satelitní přijímač) není kompatibilní s vloženým modulem.Díky použití standardu CI+ může operátor používat některé nové funkce, který by se starším standardem CI nepracovaly. V prvé řadě je zde funkce operátorského profilu, která umožňuje aktivovat funkci FastScan , tedy rychlého naladění programů daného operátora.To se hodí u starších TV, které nemají ve svém softwaru k dispozici funkci FastScan pro satelitního operátora Skylink. Podmínkou je pouze, že televizor musí obsahovat rozhraní CI+ 1.3 nebo 1.4 do kterého vložíme tento modul.Vyzkoušel jsem na své TV LG, která sice má funkci FastScan již ve svém softwaru Web OS, ale protože jsem změnil díky servisnímu menu zemi použití na Ruskou federaci, tak zde samozřejmě mám FastScan pro ruské satelitní operátory, nikoliv pro Skylink.Naskytnul se tak krásný příklad pro otestování, zda FastScan pro Skylink získám díky tomuto modulu.V menu TV LG stačilo jen aktivovat položku „Uložit profil operátora CAM“ a okamžitě jsem byl TV dotázán, zda chci spustit ladění kanálů pomocí CAM (spustit funkci FastScan). Po potvrzení došlo ke stažení tabulky FastScan a instalaci kanálů do paměti televizoru.Předtím je však nutno nastavit přepínač DiseqC u družice Astra 3B a Astra 1 do správné polohy, pokud používáte monoblok LNB. Pokud přijímáte programy pouze z družice Astra 3B, nemusíte nastavovat nic.Po prvním vložení modulu do CI+ slotu TV nebo do CI+ slotu satelitního přijímače, se objeví hlášení o probíhající autorizaci mezi modulem a TV (satelitním přijímačem). Po úspěšné autorizaci jste informování, že modul je připraven k používání.Poté stačí nechat televizor (satelitní přijímač) přepnutý na program ČT1 a vyčkat než se aktivuje období zvané Global Free. To je ochutnávka všech programů Skylinku na období 10 dnů (kromě erotických programů a maďarského balíčku).Do té doby je třeba virtuální dekódovací kartu zaregistrovat např. na webu operátora v zákaznické zóně. Zaplatit registrační poplatek a poté si vybrat nějaký placený balíček programů.Virtuální dekódovací kartu modulu CAM803 lze zaregistrovat také jako tzv. NEXT kartu. Ta kopíruje nabídku programů hlavní dekódovací karty v domácnosti. Rovněž lze v zákaznické zóně provést deaktivaci stávající Irdeto karty (nebo modulu CAM701 s integrovanou kartou Viaccess Orca) výměnou za aktivaci virtuální dekódovací karty modulu CAM803 a to zcela zdarma. Veškeré služby jsou tak převedeny ze stávajícího zařízení na modul CAM803.Modul CAM803 jsem samozřejmě vyzkoušel také s řadou satelitních přijímačů. Prakticky téměř všechny satelitní přijímače mají pouze rozhraní CI a nemají zakoupenou licenci pro CI+.Zde mají velkou výhodu linuxové satelitní přijímače s operačním systémem Enigma 2. Zde existuje speciální plugin pro softwarové oživení sběrnice CI do režimu CI+. Modul jsem úspěšně otestoval s řadou linuxových satelitních přijímačů jako VU+ UNO 4K, Dreambox DM900 UHD, Edision OS Mega, AB PULSe 4K (včetně verze MINI) a VU+ SOLO 2.Dekódování programů Skylink bylo s tímto modulem u výše uvedených přijímačů zcela bez problémů. Pouze u satelitního přijímače Formuler F1 (výrobce Fortis) byl problém se zasekáváním zvuku na transpondérech, kde jsou programy ČT a RTVS. Snad jen pro zajímavost, s modulem CAM701 zde bylo dekódování v pořádku.Modul CAM 803 Nagra je tedy zapotřebí vždy s každým satelitním linuxovým přijímačem po instalaci pluginu pro CI+ (tzv. CI+ helper), řádně vyzkoušet. Čtenářům mohu slíbit, že samozřejmě, při recenzování nových satelitních přijímačů, bude předmětem testu i kompatibilita s modulem CAM803 Nagra.U linuxových satelitních přijímačů nicméně nepočítejte s žádnými dodatečnými funkcemi modulu, jako je právě funkce operátorského profilu pro aktivaci funkce FastScan z modulu. Nicméně u linuxových přijímačů to nepotřebujeme, protože zde máme k dispozici perfektně zpracovaný plugin FastScan pro všechny operátory skupiny M7 Group.S velmi starými linuxovými satelitními přijímači jako je např. Dreambox DM8000 HD PVR nebo VU+ Ultimo modul nepracuje, protože použitou sběrnice CI nelze softwarově přepnout do režimu CI+.Nelinuxových satelitních přijímačů se CI slotem, které mají softwarovou podporu pro CI+, je jako šafránu. Mám zde k dispozici jeden starší satelitní přijímač s oficiální licencí CI+ a to Openbox SX6. S modulem CAM803 nespolupracoval. Tento přijímač pracuje s některými zahraničními CI+ moduly, nicméně softwarová podpora přijímače je již dávno ukončená a byl primárně určen pro ukrajinský a ruský trh. Bohužel žádný nový Openbox nemám aktuálně k dispozici.Náročnější zákazníky, kteří jsou vybaveni satelitními linuxovými přijímači s dvěma CI/CI+ sloty, by jistě zajímalo, jestli by mohli použít dva moduly CAM803 současně s tím, že jeden modul (virtuální karta) bude registrován na Skylink CZ a druhý na Skylink SK.Takovýchto satelitních přijímačů s dvěma CI/CI+ sloty je velmi málo. Patří mezi ně Dreambox DM920 UHD, VU+ Ultimo 4K, VU+ DUO 4K atd. Bohužel ani jeden z těchto přijímačů nemám aktuálně k dispozici.Nyní mám na testování novinku od firmy AB-COM, s.r.o., satelitní přijímač AB PULSe 4K, který má dva CI/CI+ sloty. Po vložení modulů CAM803 CZ a CAM803 SK nastala kolize mezi oběma moduly a žádný obraz nebyl dekódován.Moduly mají stejné CAID 181D a používají stejného providera, tedy lze pouze provést pouze ruční přiřazení programů ke každému modulu, aby každý modul jednoznačně věděl, jaký program má dekódovat. To začalo pracovat, ale v tomto případě, je zde omezení na počet programů na jeden modul. Může se jednat o HW záležitost sběrnice přijímače nebo omezení na straně image Open ATV 6.4.Samozřejmě stále je tu řešení v použití např. jeden modul Irdeto Skylink Ready s kartou Skylink CZ a jednoho modulu CAM 803 SK a vše pojede podle přání, protože jsou zde rozdílná CAID kódovacích systémů. Dané kombinace modulů je však nutno nejprve vyzkoušet.Podívejme se ještě do menu modulu CAM803 Nagra na jednotlivé položky. Jazyk menu modulu je samozřejmě v češtině nebo slovenštině, pokud automatická volba jazyka selže, můžete jazyk nastavit manuálně. Další jazyky jsou logické a vychází ze zemí, kde M7 Group působí: angličtina, holandština, němčina, francouzština, maďarština a rumunština.Rodičovský zámek je ve výchozím stavu vypnutý. PIN nastavený z továrny je 1234. Pozor, funkce rodičovské zámku je závislá na použitém satelitním přijímači a nemusí korektně pracovat, zejména pokud se jedná o linuxové satelitní přijímače. U TV s CI+ slotem by problém být neměl.Položka „Informace o dekódovací kartě“ obsahuje jednu důležitou informaci a to je číslo virtuální dekódovací karty označené jako „vUA“. V další položce menu modulu „Informace o oprávněních“ jsou uvedeny produkty, které jsou na kartě aktivovány, tyto informace slouží pro operátora a u řady modulů nejsou ani zobrazené (např. u DIGI TV).V položce „Informace o modulu“ najdeme pro jakého operátora je modul učen, HW verzi modulu a použitou verzi softwaru, prodejní verze SW je 1.05. Jen pro zajímavost verze HW modulu je CI1500, stejný HW používají nové bezkartové moduly Digi ( Telly ) Nagra.Položka „Aktualizace softwaru“ umožňuje aktualizovat SW modulu pomocí funkce OTA, pokud je na družici vysílána.Předposlední položkou je funkce FastScan (operátorský profil), její aktivace/deaktivace a stav. Úplně poslední položka umožňuje uvést modul do továrního nastavení.Velmi pěkný návod pro použití modulu je k dispozici na webu operátora Skylink.CAM803 Nagravision je nový moderní licencovaný dekódovací modul určený pro dekódování programů satelitní televize Skylink. Modul pracuje výhradně v rozhraní CI+ 1.3 a CI+ 1.4. Modul již obsahuje virtuální dekódovací kartu Skylink a je tak určen k okamžitému použití. K dispozici je funkce operátorského profilu, která umožnuje aktivovat funkci FastScan pro rychlé vyhledání programů Skylink.Rád bych poděkoval za zapůjčení modulů a vynikající spolupráci při jejich testování společnosti Canal+ Luxembourg (M7 Group), která je provozovatelem satelitní televize Skylink.Doporučená maloobchodní cena CAM803: 1100,- Kč nebo 41 euro (včetně DPH)Tento modul zakoupíte prostřednictvím sítě top partnerů Skylinku - v Česku nebo na Slovensku Ing. Martin Švehlík