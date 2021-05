DELTACAM DUO - univerzální CA modul nejen pro Skylink

včera

Dnes si představíme novinku na našem trhu. Nebude to však žádný satelitní přijímač nebo set top box pro pozemní digitální vysílání, ale nový typ univerzálního CA modulu, který nese označení DeltaCam DUO.DeltaCAM DUO REV 2.0 je následovníkem staršího modelu DeltaCAM Twin, ale pracuje mnohem rychleji. Tento modul je kompatibilní s dekódovacími kartami různých operátorů používající různé systémy kódování svých programů.Modul má dvě nezávislé čtečky karet (1x plná velikost / 1x SIM) s automatickým rozpoznáním karty po vložení. Vylepšená je kompatibilita některých výrobců TV, jako jsou LG, Panasonic a Loewe.Nejdůležitější vlastností modulu DeltaCAM DUO je dekódování od 2 do 32 MTD kanálů (dešifrování více transpondérů v kabelových stanicích) - ve skutečnosti dekóduje až 8 HD kanálů. Modul byl úspěšné testován s kabelovými stanicemi WISI (OM10) a Triax (CSE0204). Modul je testován pro provoz 24/7.CAM modul je kompatibilní s mnoha šifrovacími systémy, včetně Viaccess, Conax, Irdeto, Cryptoworks, MediaGuard (Seca / Aston), Nagravision a BISS.Dobrá spolupráce s kartami:• DIGITS + (Seca MediaGuard)• TVN (Conax) - pro provozovatele vysílání• BBC karta (Viaccess) - pro provozovatele vysílání• TNK SD / SMART HD v systému Conax• erotické karty (Viaccess nebo Conax)• TNT SAT• Fransat• HD + (karty HD02, HD03, HD03a, HD04)• ORF• SRG-SSR (V5 a starší)• Digitürk• FreesatTento modul jsem vyzkoušel s celou řadou dekódovacích karet, které mám k dispozici. Úvodem musím říci, že modul je velmi rychlý a přepínání programů je jako u originálního modulu pro daný kódovací systém. Většinou univerzální moduly bývají pomalejší než ty originální.Modul bez problémů pracuje s linuxovými satelitními přijímači značky Dreambox, VU+, Formuler, Edision, Zgemma atd.S vhodným softwarem na přijímači dokáže nahrávat až 8 HD programů z jednoho transpondéru současně! Konkrétní test jsem prováděl na satelitním přijímači Edision OS Mega s image Open ATV. Nutno podotknout, že žádný satelitní přijímač není hardwarově připraven na současné dekódování ze dvou transpondérů bez ohledu na to, zda to daný modul podporuje nebo nepodporuje.Tento modul podporuje dešifrování programů z více transpondérů, které lze využít v kabelových stanicích. U satelitních přijímačů VU+ s image VTI nepracovalo současné nahrávání více programů, tak jako je tomu u všech modulů, VTI má implementovánu podporu rozhraní CI+ s některými omezeními jako je právě současné nahrávání více programů pomocí CA modulu.Vyzkoušel jsem úspěšně spolupráci s kartou Irdeto satelitního operátora Skylink. Aktuální dostupné softwary pro modul jsou i s podporou zvýšeného zabezpečené CI layer 2b. Takže dekódování celé programové nabídky Skylinku bylo bezproblémové. Samozřejmě, že nahrávky jsou v nešifrovaném tvaru a je možné je dále zpracovávat na PC.V menu modulu je možné si zvolit, pokud používáte kartu ICE Irdeto, v jakém režimu má pracovat, jestli v režimu Irdeto, nebo v režimu emulovaného Cryptoworksu. Menu modulu je velmi obsáhlé a obsahuje řadu funkcí, včetně možností zjištění aktuálních zápisů oprávnění na dekódovací kartě.Samozřejmě bez problémů fungovala karta ICE Irdeto freeSAT. Z Irdeto karet nefungují karty slovenské veřejnoprávní televize RTVS a komerční Plustelka. Rovněž zde není podpora Irdeto karet slovenské platformy Fotelka TV.Úspěšné byla otestována karta Conax slovenské platformy AntikSAT. Rovněž bez problému fungovala karta Fransat V5 v kódovacím systému Viaccess. Modul má k dispozici i emulaci francouzské nabídky TNT SAT, takže bez karty fungují programy této platformy. Nutno ale upozornit, že se jedná o neautorizovaný příjem, který může kdykoliv skončit.Nicméně pokud máte k dispozici originální dekódovací kartu TNT SAT, tak bude s modulem bez problémů spolupracovat. Vyzkoušel jsem i italskou kartu Tivusat (verze Oro), dekódování bez problémů.S posledním softwarem si modul dokonce poradí i s novými kartami Tivusat pro 4K vysílání, ale pouze verze silver, já mám k dispozici black kartu a ta ještě podporována není. Nicméně i pro tuto kartu se již připravuje aktualizace softwaru.Co se týká aktualizace softwaru, je nutné použít speciální programátor, ten mám k dispozici, protože se používal na programování modulů Irdeto. Poslední software je Cobra 5.02. Oficiální stránky podpory tohoto modulu naleznete zde . Tady máte uveden podrobný přehled všech změn softwaru.Modul také bez problému spolupracuje s chorvatskými kartami HRT v režimu Viaccess. Samozřejmostí je spolupráci s kartami německé platformy HD+ (u mě verze HD01, ale podporuje i vyšší revize).S kartou ICE Irdeto ORF modul pracuje také, ale neodkóduje programy nabídky HD Austria, které vyžadují CI+ rozhraní. Samozřejmě, že příslušná podpora CI+ je v image Open ATV implementována.Dále jsem testoval modul se švýcarskou kartou SRG SSR V5 v režimu Viaccess, opět vše bez problémů.Bez potíží pracovala i karta TV Vlaanderen v režimu Seca/Mediaguard.Díky tomu, že modul má k dispozici dva sloty pro dekódovací karty, nabízí se různé kombinace, odzkoušena byla kombinace Irdeto karta Skylink a Conax karta AntikSAT. Pozor s kombinací dvou karet Irdeto Skylink s CZ a SK regionem má modul problém, ale z důvěryhodných zdrojů mohu prozradit, že s dalším softwarem by měl být tento problém odstraněn.Dekódovací modul DeltaCam DUO rev. 2.0 v testech nezklamal. Je rychlý a spolupracuje s dekódovacími kartami mnohých satelitních operátorů včetně Irdeto Skylink apod.Má dobrou kompatibilitu s většinou satelitních přijímačů a TV. S vhodným satelitním přijímačem a softwarem dokáže nahrávat až 8 programů současně z jednoho transpondéru. Je vhodný také pro kabelové stanice WISI (OM10) a Triax (CSE0204), kde dokáže dešifrovat programy z více transpondérů současně.Modul můžete zakoupit buď u specializovaných prodejců s televizní technikou nebo u dovozce těchto modulů firmy Sapro, s.r.o., která tento modul prodává obchodním partnerům i koncovým zákazníkům v kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu:Doporučená maloobchodní cena: 2890,- CZK s DPHIng. Martin Švehlík