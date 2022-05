ČT jako první spustila hybridní tv v Česku a chystá novinky

DNES!

▲ Obr č. 1 - HbbTV ČT, Extraliga online (foto: ČT)



Česká televize zahájila první vysílání hybridní televize v tuzemsku na začátku května roku 2012, tedy v době, kdy se na trhu televizory s podporou HbbTV začaly teprve objevovat, a stala se tak průkopníkem této technologie v Česku

Dnes se ukazuje, že šlo o správnou cestu, neboť se jedná o univerzální platformu, kterou podporují vysílatelé z celého světa a která není podmíněna postojem výrobců přijímačů. Divákům slouží nejen jako vhodný doplněk televizního vysílání, ale zároveň jim umožňuje souběžné sledování pořadu a dalších informací k němu nebo zpětné sledování pořadů v největším televizním archivu na českém trhu, v iVysílání. Jen na České televizi už službu měsíčně využilo přes devět set tisíc uživatelů

▲ Obr č. 2 - HbbTV ČT, hokejová aplikace k MS 2012 (foto: ČT)



Nejvíce u diváků boduje iVysílání

▲ Obr č. 3 - HbbTV ČT, první rozcestník ČT menu, předchůdce ČT bod (foto: ČT)



ČT sport Plus a vzestup online přenosů

▲ Obr č. 4 - HbbTV ČT, první podoba iVysílání spuštěného 10.7.2013 (foto: ČT)



Přesně před deseti lety, 4. května 2012, spustila Česká televize jako první tuzemský vysílatel funkci červeného tlačítka neboli HbbTV, a to při příležitosti mistrovství světa v hokeji.Dnes rozšířené televizní vysílání dosáhlo užití přes 900 tisíc lidí a ČT tak zastává vedoucí postavení na trhu. Vůbec nejnavštěvovanější aplikací je iVysílání nabízející archiv pětadevadesáti tisíc hodin pořadů, výrazně ale roste také obliba živých sportovních přenosů na platformě ČT sport Plus.K desátému výročí spuštění hybridní televize uvede ČT v následujících dnech aplikaci k MS v hokeji, v průběhu roku pak plánuje novou podobu Teletextu i další technologický rozvoj v souladu s možnostmi nejnovější normy HbbTV 2.0. Uvedla Česká televize.,“ vysvětluje generální ředitel České televize Petr Dvořák a dále pokračuje: „.“Vůbec první verze HbbTV disponovala třemi základními aplikacemi; výsledkovým servisem k MS v hokeji, teletextem s moderní grafikou podobnou webovým stránkách a informacemi o hybridní televizi. Dnes jich divákům nabízí už mnohonásobně více - od pestré nabídky sportovních aplikací přes Lištu ČT24 se stručným přehledem zpráv a Panoramu z lyžařských středisek až po programy určené nejmladším uživatelům.K zásadní implementaci došlo v červenci 2013, kdy ČT rozšířila nabídku HbbTV o iVysílání, jež umožňuje přehrávání pořadů z televizního archivu. Jen na začátku letošního roku jej využilo přes 700 tisíc uživatelů, představuje tak suverénně nejpopulárnější z nabízených aplikací. V dubnu letošního roku navíc ČT spustila její inovativní podobu, díky které nově nabízí například funkce z webové verze, jako je komfortnější vyhledávání nebo možnost správy oblíbených a rozkoukaných pořadů.Kromě iVysílání nabývají na popularitě u diváků také živé sportovní přenosy dostupné výhradně pro internetovou distribuci. Uživatelé se k požadovanému obsahu dostanou jednoduše stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání, jež je určené právě pro online přenosy pod názvem ČT sport Plus. Například v únoru zvolilo tento přístup k živým internetovým přenosům 215 tisíc unikátních uživatelů. Touto formou nabídne Česká televize sportovním příznivcům třeba i všechny zápasy nadcházejícího mistrovství světa v hokeji, a to včetně těch, které se časově překrývají.Mimo video obsah naleznou v HbbTV diváci i sportovní výsledkový servis a aktuálně třeba také recepty k pořadu Peče celá země. Mezi oblíbené aplikace s více než sto tisíci aktivními uživateli měsíčně patří například iVysílání :D, TV program, Teletext nebo hokejové a fotbalové speciály.Rozvoj internetových služebVyjma nasazení tradiční aplikace k hokejovému šampionátu pokračuje Česká televize v dalších inovacích iVysílání a nabídne letos i zcela novou verzi Teletextu. Současně je v plánu i technologický rozvoj, ve fázi testování jsou tak například další video formáty a jiné prvky, které umožňuje nejnovější norma HbbTV s označením 2.0.V současnosti má v České republice aktivní službu HbbTV na televizoru více než čtvrtina televizních domácností. V rámci posilování internetových služeb uvede ČT tento rok také specializované aplikace určené pro chytré televize, které nabídnou výhody webového iVysílání bez nutnosti použít HbbTV.redakce