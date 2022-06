Obnovená Trojka RTVS již vysílá na nových parametrech

DNES!

▲ Obr č. 1 - Trojka se vrátila



Jak naladit obnovený kanál Trojka

technické parametry - Skylink, RTVS:

technické parametry - Magio Sat, Nová Digi TV SK:

technické parametry - Fotelka:

V souladu s nedávným oznámením obnovil slovenský veřejnoprávní vysílatel RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) provoz svého televizního okruhu Trojka. Stanice se vrátila do televizního éteru po více než třech měsících odmlky.RTVS spustila programový okruhkrátce před vánočními svátky v roce 2019. Stanice vysílala až do konce února letošního roku, kdy veřejnoprávní telerozhlas rychle reagoval na aktuální mezinárodní situaci a místo programu Trojky vysílal nový zpravodajský a informační kanál, který měl mít dočasný charakter. Nakonec se RTVS rozhodla provozovat program RTVS 24 jako stálý televizní okruh a Trojku vrátit na trh na nové programové pozici.Trojka se i po svém návratu programově nemění - nadále bude obsahově cílit na seniory, kterým přinese výběr pořadů z bohatého archívu RTVS, STV i ČST ale i akviziční materiály. Diváci se mohou těšit na kulturní, dokumentární, zábavní pořady ale i seriály a filmy.RTVS spustila zkušební smyčku Trojky několik dní před obnovením vysílání 7.6.2022. To proto, aby operátoři měli možnost stanici nabízet od svého restartu a rovněž i diváci, aby ji včas stihly najít v programové nabídce provozovatele.Trojka by proto měla být od nového startu dostupná u většiny televizních operátorů. Stanice je na satelitu v nabídce většiny DTH platforem na Slovensku - tedy Skylink Astra 3B ), Magio Sat a Nová Digi TV SK Intelsat 10-02 ) a Fotelka ( Belintersat 1 ). Na Fotelce dokonce vysílá Trojka volně a pro příjem není nutná žádná přístupová karta. K naladění je Trojka také ve slovenském pozemním multiplexu 3 a to v SD rozlišení.satelit: Astra 3B (23,5°E)kmitočet: 11,954 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15228video PID: 3801 (MPEG-4/HD)audio PID: 3811 (MPEG, slovensky), 3812 (MPEG, původní)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)satelit: Intelsat 10-02 (1°W)frekvence: 12,607 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28800FEC: 3/5norma: DVB-S2modulace: QPSKservice ID: 11018video PID: 1802 (MPEG-4)audio PID: 1803 (AAC, slovensky)CA systém: Nagra MA (CAID 1882, 1886) + Conax (CAID 0B1C)satelit: Belintersat 1 (51,5°E)frekvence: 11,290 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 681video PID: 7811 (MPEG-4)audio PID: 7812 (MPEG, slovensky)CA systém: žádný, FTA RTVS aktuálně provozuje pět televizních okruhů - stanice Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS 24 a RTVS Šport.redakce