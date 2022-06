RTVS potvdila obnovení Trojky k 10.6.2022

DNES!

▲ Obr č. 1 - Trojka se vrátí



Lovit v televizním archivu je pro nás dobrodružstvím. Vždy nás potěší, když objevíme nový formát, který byl v minulosti velmi sledovaný, a pokaždé jsme rádi, že můžeme divákům nabídnout něco, co mělo v minulosti velký úspěch. Doufáme, že diváci, kterým se sledování pokladů z archivů líbilo, si je znovu naladí

▲ Video č. 1 - Trojka se vrátí



DVB-T

plánované technické parametry - Trojka (Skylink, karty RTVS):

plánované technické parametry - Trojka (pozemní vysílání na Slovensku):

Oblíben televizní okruh Trojka obnoví vysílání 10.6.2022 v 6 hodin ráno. Potvrdil to slovenský veřejnoprávní telerozhlas RTVS (Rozhlas a televize Slovenska). Trojka bude opět nabízet divákům poutavé pořady z archívů, televizní záznamy rozhlasových pořadů i premiérové relace.RTVS Trojka bude k naladění s promo smyčkou od 7.6.2022. O tři dny později s pravidelným programem od šesté hodiny ranní do půlnoci.Týmu Trojky se opět podařilo vytěžit z televizního archívu poklady, které diváci milují. Na obrazovku se vrátí seriál Nemocnice na kraji města, který byl za tři roky vysílání Trojky zatím nejúspěšnějším seriálem. Při přestavbě vysílací struktury chce dramaturgie Trojky zachovat zavedené divácké návyky. Páteční večery proto zůstávají hudební a zábavný. První den obnoveného vysílání 10. června zahájí Trojka večer Legendami popu se skupinou Lojzo, kteří letos slaví 40. výročí. Na program naváže premiéra hry Ľuba Beláka "Kde bolo, tam bolo", ve které zavzpomínají členové skupiny Lojzo. Sobotní večer zahájí již zmíněná "Nemocnice na kraji města", následovat bude premiéra "Vtipnejší zostáva" s Rasťo Piškem a archivní pořad "Takí sme boli", 11. června s Marínou Kraľovičovou u příležitosti jejího významného životního jubilea. V neděli večer se na obrazovku vrátí oblíbené seriály "Četnické humoresky" a "Chobotnice", následovat bude premiéra populárního rozhlasového pořadu "Nočná pyramída".Pondělní večer pravidelně zahájí "Četnické humoresky" a na své si přijdou i diváci kvalitní filmové produkce. Trojka bude také v pondělí přinášet hodnotné filmy ze SFU. Úterní a čtvrteční večery budou věnovány seriálu "Ranč u Zelené sedmy" a poté pořadu "Mojich sedem divov". Středeční večery budou patřit dokumentárně-žurnalistickým večerům, které začnou pořadem "Príbehy slávnych", který nakonec vystřídají epizody ze seriálů "Nevyjasnené úmrtia", "Rodinné striebro" a "Předčasné úmrtia". Na "Príbehy slávnych" naváže ve středu na Trojce "Klub na Trojce" s Katkou Brychtovou a Marcelem Hanáčkem. V posledních dnech se pořad pod názvem Klub 24 zabýval především situací na Ukrajině a souvisejícími tématy. Klub na Trojce se nyní vrací ke svému původnímu zaměření a připravuje také podzimní novinky. Ve středu Trojka přinese také "Balalárske návraty", záznam rozhlasového pořadu "Hosť Nory Gubkovej" a oblíbená "Okná vesmíru dokorán".Ve vysílací struktuře Trojky se program mění v 18.00 hodin. Od obnovení vysílání až do konce roku bude stanice vysílat ikonický seriál "Doktorka Quinnová". Pořady "Bolkoviny", "Hoplá!" nebo pořad "Vadkerti talkshow", jehož mnohé části věnované mezilidským vztahům a různým otázkám jsou aktuální i dnes. Záznamy oblíbených rozhlasových pořadů "Noční pyramída" a "Hosť Nory Gubkovej" mají ve vysílání i nadále své stálé místo.," říká intendantka Trojky Judita Gembická.Trojka bude od svého obnoveného startu opět dostupná u všech televizních operátorů na Slovensku. Na satelitu bude v multiplexu platformy Skylink na kmitočtu 11,954 GHz v SD rozlišení. K naladění bude také na klasickou pozemní anténu ve slovenskémmultiplexu 3. Rovněž v SD.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,954 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKformát: MPEG-4/SDvysílací síť: multiplex 3formát: MPEG-4/SDredakce